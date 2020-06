17 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Bouygues Telecom Entreprises lance sa solution "Device as a Service"

Bouygues Telecom Entreprises propose une nouvelle solution « Device as a Service », une offre de location de terminaux et de services associés pour faciliter la gestion de flottes mobiles des entreprises.

La solution Device as a Service permet au travers d’un abonnement mensuel de bénéficier de plusieurs services tels que la mise à disposition de terminaux à travers une large gamme de smartphones et de tablettes dernière génération, pour une durée de 24 ou 36 mois, de profiter d'accessoires pour protéger les smartphones et d'une garantie des terminaux sur toute la durée du contrat avec un remplacement à en 24 heures.

Un SAV prenant en charge casse, oxydation et vol avec remplacement en 24h est également intégrée à l'offre ainsi que d'un enrôlement automatique de la flotte, pour bénéficier de terminaux prêts à l’emploi dès la première connexion.

Un pilotage global simplifié via l’espace client pour commander et administrer l’ensemble du parc mobile et l’effacement des données et le reconditionnement ou recyclage des smartphones, sont également proposés.

A titre d'exemple avec un engagement 24 mois, l'iPhone SE 64 Go est à 24,50 € HT/mois et le Samsung Galaxy S20 128 Go est 37,00 € HT/mois avec les services inclus.

Cette nouvelle offre permet désormais de faire bénéficier aux collaborateurs de terminaux dernières générations, tout en optimisant les coûts pour une meilleure maitrise du budget, sans avance de trésorerie. Enfin, l’offre ne nécessite pas la souscription de nouvelles lignes.