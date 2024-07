12 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

Bouygues Telecom Entreprises s'associe à Starlink

Bouygues Telecom Entreprises vient de conclure un partenariat avec Starlink afin d'intégrer l'internet par satellite du géant américain à son offre de services, permettant à ses clients professionnels d'accéder à une connectivité haut débit plus large.

Cette collaboration est particulièrement importante dans le contexte du démantèlement progressif du réseau cuivre en France. En effet, l'internet par satellite de Starlink peut constituer une alternative viable pour les entreprises situées dans des zones où l'accès à la fibre optique n'est pas possible.

La fin du réseau cuivre

La fermeture programmée du réseau cuivre, pilier historique de la téléphonie fixe et de l'ADSL, oblige aujourd'hui les entreprises à repenser leurs solutions de connectivité site par site, non seulement pour assurer le maintien de l'activité, mais aussi pour moderniser leurs infrastructures IT, garantes de leur performance et de leur compétitivité.

Bien que la fibre optique reste la technologie privilégiée, l'accès à Internet par satellite gagne du terrain (le marché pourrait voir sa valeur tripler en une décennie, atteignant 14 milliards de dollars en 20301) et représente aujourd'hui une alternative importante. Les entreprises multi-sites pourront l'utiliser comme solution de backup, en complément des technologies existantes (4G/5G, fibre optique, faisceaux hertziens), ou bien dans les zones où la fibre n'est pas encore déployée et la couverture 5G insuffisante.

Les avantages de Starlink : hauts débits et faible latence sur internet

Starlink mettra à disposition sa constellation de satellites en orbite basse terrestre , conçue et exploitée par SpaceX qui mettra à profit son expertise dans les opérations spatiales pour déployer un réseau internet haut débit révolutionnaire.

Bouygues Telecom Entreprises proposera plusieurs offres, incluant la fourniture et l'installation des kits de connexion Starlink ainsi que l'abonnement internet. Les clients bénéficieront de l'accompagnement des experts et techniciens de Bouygues Telecom Entreprises tout au long du processus de mise en place, pour une solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque site professionnel.