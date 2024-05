02 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

Bouygues Telecom étoffe sa gamme avec une offre 5G box couplée à la TV via une clé B.tv

Bouygues Telecom élargit sa gamme d'offres internet avec une nouvelle solution 5G. Cette offre combine une connexion internet très haut débit sans travaux à une expérience TV grâce à la clé B.tv.

Aujourd'hui, plus de 2/3 des clients de la 5G box préfèrent regarder la télévision via des applications ou la TNT. Pour répondre à leurs besoins et leur offrir une expérience TV alliée au Très Haut Débit, Bouygues Telecom a conçu la clé B.tv.

Oubliez donc le décodeur TV encombrant, B.tv permet d'avoir une installation instantanée en branchant simplement la clé B.tv au port HDMI d'un écran pour profiter des applications TV préférées directement intégrées.

La navigation est également simplifiée grâce à la télécommande. Des boutons d'accès directs aux services permettent de trouver rapidement aux contenus favoris.

B.TV+ comprend plus de 180 chaînes TV en live, plus de 30 replays et en option plus de 35 bouquets et services TV sont disponibles.

La nouvelle offre 5G box avec TV est disponible sans engagement au prix de 44,99€/mois avec achat de la clé B.tv à 20€.