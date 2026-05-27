27 mai 2026 à 00h00 par La rédaction

Bouygues Telecom fête ses 30 ans avec un forfait mobile XXL et une pluie de cadeaux high-tech

À l’occasion de ses 30 ans, Bouygues Telecom sort l’artillerie lourde sur le mobile. L’opérateur, qui revendique avoir lancé le premier forfait mobile en France en 1996, profite de cet anniversaire pour dévoiler une offre 5G taillée pour les gros consommateurs de data et une série de jeux concours aux récompenses particulièrement généreuses. Une offensive commerciale pensée pour séduire aussi bien les nouveaux abonnés que les clients historiques, dans un contexte où la bataille des forfaits premium reste plus intense que jamais.

Depuis le 26 mai 2026, l’opérateur commercialise ainsi un “Forfait Anniversaire 30 ans” misant avant tout sur la connectivité internationale et les très gros volumes de données mobiles. L’offre comprend 350 Go de data utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse, auxquels s’ajoutent 40 Go supplémentaires exploitables depuis plus de 150 destinations à travers le monde. Parmi les pays inclus figurent notamment les États-Unis, le Canada, le Maroc, la Tunisie, la Turquie ou encore le Japon.

Avec cette formule, Bouygues Telecom cherche clairement à répondre aux nouveaux usages mobiles, notamment ceux des voyageurs réguliers et des utilisateurs qui consomment massivement de contenus vidéo, de streaming ou de jeux en ligne depuis leur smartphone. Le forfait sera proposé à 30 euros par mois pendant la première année avant de passer à 40 euros mensuels. Les appels et SMS illimités restent inclus depuis et vers les zones couvertes par le forfait.

L’opérateur mise également sur la flexibilité commerciale. L’offre pourra être souscrite avec ou sans engagement, même si les clients optant pour un smartphone bénéficieront d’un engagement de 24 mois. Une stratégie devenue classique chez les grands opérateurs, qui cherchent à concilier fidélisation et attractivité tarifaire face à la montée des forfaits sans engagement.

Une campagne anniversaire centrée sur l’expérience mobile

Au-delà du simple forfait, Bouygues Telecom transforme cet anniversaire en vaste opération marketing intégrée. L’opérateur veut créer de l’engagement autour de son application mobile grâce à une nouvelle rubrique baptisée “Ensemble”, qui servira de point d’entrée à deux grands jeux concours organisés du 26 mai au 23 juin.

Le premier, nommé “L’instant gagnant”, repose sur un mécanisme quotidien permettant aux clients de tenter leur chance chaque jour. Des milliers de lots seront distribués, parmi lesquels figurent des produits high-tech mais surtout trente “Golden SIM”.

Ces cartes SIM spéciales donnent accès à une version particulièrement généreuse du forfait anniversaire : 350 Go en 5G utilisables en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse, accompagnés de 40 Go supplémentaires à l’international, le tout sans engagement. Une manière pour l’opérateur de transformer son offre mobile en véritable produit événementiel.

150 000 euros et plus de 1 000 cadeaux high-tech à gagner

Bouygues Telecom mise également sur la nostalgie technologique avec un second jeu baptisé “Je remonte le temps”. Cette opération prend la forme de plusieurs scénettes inspirées des grandes périodes technologiques des trente dernières années. Les participants devront y repérer différents objets connectés afin d’augmenter leurs chances lors du tirage au sort final.

L’opération se distingue surtout par l’ampleur de sa dotation. Plus de 1 000 produits high-tech seront distribués, dont des enceintes Marshall, des appareils photo Polaroid, des montres Ice-Watch Smart 2 ou encore des Chromebook Samsung. Mais le véritable coup d’éclat reste la somme de 150 000 euros promise à un gagnant tiré au sort à partir du 24 juin 2026.

Avec cette campagne, Bouygues Telecom cherche autant à célébrer son histoire qu’à renforcer l’attachement de ses abonnés à son écosystème mobile. L’opérateur tente aussi de capitaliser sur son image de réseau performant, en rappelant régulièrement ses distinctions obtenues dans les classements nPerf sur l’internet mobile et fixe en France métropolitaine.

Marc Laurier, directeur marketing grand public de Bouygues Telecom, souligne d’ailleurs cette volonté de continuité entre héritage et innovation. Selon lui, l’objectif reste de “rendre la technologie accessible au plus grand nombre”, tout en remerciant les clients ayant accompagné l’opérateur au cours des trois dernières décennies.

Dans un marché français du mobile désormais mature, où les opérateurs rivalisent principalement sur la data, les services inclus et les avantages à l’international, Bouygues Telecom choisit donc de faire de cet anniversaire une opération à la fois commerciale et symbolique. Entre forfait ultra généreux, cadeaux technologiques et concours à forte visibilité, l’opérateur entend rappeler qu’il reste un acteur majeur du secteur mobile français, trente ans après avoir contribué à démocratiser le forfait téléphonique.