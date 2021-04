26 avril 2021 à 07h59 par Philippe

Bouygues Telecom et H4D dévoilent la première cabine de télémédecine connectée en 5

Bouygues Telecom et H4D viennent d'installer la première cabine de télémédecine H4D connectée en 5G. Installée dans les locaux de Bouygues Telecom à Meudon-la-Forêt, elle permet un accès à des consultations à distance avec un médecin pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Cette cabine de télémédecine constitue une première illustration des apports de la cinquième génération de téléphonie mobile au domaine de la santé.

Depuis plusieurs années, la télémédecine se développe et la crise sanitaire que nous traversons actuellement en a catalysé l'usage. Si la 4G a permis l'apparition de la téléconsultation, la 5G permet de rendre accessible au plus grand nombre un nouveau type de téléconsultation.

Pour Bouygues Telecom, la cabine de télémédecine est un exemple concret de cas d'usage de la 5G qui grâce à ses capacités techniques (débit, latence) permet de transmettre des données sans besoin d'installer des infrastructures lourdes (fibre, réseau sécurisé etc.) tout en offrant une grande qualité de service (débits montant et descendant élevés).

L'installation de la Consult Station au sein des entreprises devient également plus simple et rapide avec la 5G car il n'y a plus besoin de la connecter au réseau interne de l'entreprise, ce qui peut être long et coûteux. De même la 5G apporte davantage de sécurité, d'une part pour l'entreprise dont le réseau reste autonome et d'autre part pour le patient dont les données restent parfaitement confidentielles puisqu'elles transitent sur un réseau indépendant de celui de l'employeur.