19 août 2021 à 02h31 par Philippe

Bouygues Telecom lance un forfait évolutif pour accompagner les ados

A deux semaines de la rentrée scolaire, Bouygues Telecom lance un forfait évolutif dédié aux ados. Bouygues Telecom propose aux parents d'adolescents le forfait Sensation évolutif 1 à 10 Go. Il s'agit d'un forfait bloqué qui permet de proposer une première expérience encadrée à leurs enfants.

Les parents disposent ainsi d'une solution pour accompagner au mieux leurs ados vers l'autonomie numérique grâce à une enveloppe data progressive en France métropolitaine.

Le forfait Sensation évolutif 1 à 10 Go permet aux parents de faire évoluer à leur rythme le forfait de leurs ados. D'abord 1 Go par mois, puis 5 Go, puis enfin 10 Go : c'est aux parents de décider quand augmenter l'enveloppe data mensuelle, avec une période minimale de 6 mois entre chaque palier.

Parmi les avantages, le forfait est bloqué afin d'éviter de mauvaises surprises. La réduction de 30% sur la réparation dans les boutiques WeFix en cas de casse ou de panne hors garanties. En cas de perte, vol ou casse, un téléphone est prêté.Le forfait Sensation évolutif 1 à 10 Go est disponible au prix de 6,99€ par mois pendant 12 mois, puis de 14,99€ les mois suivants. Les clients Bbox bénéficient de prix plus avantageux : 3,99€ par mois la première année puis 11,99€ les mois suivants.

Le forfait Sensation évolutif 1 à 10 Go est disponible avec ou sans smartphone. Pour les parents qui opteront pour un engagement 24 mois, Bouygues Telecom proposera 9 smartphones idéaux pour bien débuter, à prix réduits jusqu'au 19 septembre en boutique et sur le web. Le forfait Sensation évolutif 1 à 10 Go sera quant à lui proposé tout au long de l'année.