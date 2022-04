15 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Bouygues Telecom lance "My European eSim", une offre prépayée dématérialisée pour les voyageurs en France

Bouygues Telecom veut faciliter la vie des touristes en vacances en France. Afin d'accompagner les touristes tout au long de leur voyage en France, Bouygues Telecom propose une offre baptisée My European eSim, élaborée en partenariat avec Atout France, l’agence de développement touristique en France. L'opérateur s'appuie donc sur la force de frappe du réseau Atout France, présent dans 30 pays.

Grâce à cette offre prépayée avec une eSIM, les voyageurs en vadrouille en France n'ont plus besoin de jongler avec différents téléphones lors de leurs déplacements dans l'hexagone. Cette eSIM, accessible via un QR code, inclut une enveloppe data de 20 Go à utiliser en France et en Europe, appels et SMS illimités ainsi que 25€ de crédits pour les appels internationaux.

Cette offre est spécialement conçue pour les visiteurs voyageant en France et en Europe qui souhaitent profiter pleinement de leurs communications sans frais de roaming supplémentaires.

My European eSim est disponible à l'achat, pour les particuliers sur le site Bouygues Telecom, et auprès des professionnels locaux du tourisme. Tour-opérateurs, agents de voyages et OTA peuvent ainsi proposer cette offre à leurs clients, grâce à un système d'affiliation.

Rappelons qu'une eSIM est une carte SIM directement intégrée dans votre appareil par le constructeur. Elle ne nécessite donc pas d'être insérée dans votre smartphone et peut être programmée à distance. Le fonctionnement de la eSIM est identique à une carte SIM physique. Seule l'installation du profil utilisateur et l'activation sont modifiées.

A ce jour, les téléphones mobiles compatibles sont :

iPhone

iPhone 12 mini, 12,12 Pro et 12 Pro Max, 11, 11 Pro et 11 Pro Max, SE 2020 (sous iOS 13 ou version ultérieure), iPhone XS, Xs Max et Xr (sous iOS 12.2 ou version ultérieure).

Samsung

Samsung Galaxy Fold et Fold 2, Samsung Z Flip, Samsung Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra S20 Ultra 5G, S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G

Huawei

Huawei P40, P40 Pro, Mate 40 Pro.

Google

Google Pixel 3, 3A et Pixel 3XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4XL et Pixel 5.