16 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Bouygues Telecom lance l'option Onoff pour profiter d'un second numéro sans changer de téléphone

Bouygues Telecom vient de s'associer avec la société Onoff afin de proposer à ses abonnés un second numéro de téléphone mobile sans changer de téléphone, ni de forfait. En effet, grâce à l'application Onoff téléchargeable via l'App Store et Google Play, il est possible de posséder un nouveau numéro de téléphone depuis un smartphone.

Disponible pour tous les clients Bouygues Telecom détenteurs d'un forfait Sensation ou B&You avec une enveloppe data de 1 Go et plus, l'option Onoff comprend un second numéro mobile français et un répondeur dédié. Les appels entrants et sortants vers la France métropolitaine et la réception ainsi que l'envoi de SMS et MMS vers la France métropolitaine sont inclut avec cette offre.

Ce service, sans engagement, est accessible après souscription, via l'application Onoff, au prix de 3€/mois. Le 1er mois est offert.