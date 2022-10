20 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Bouygues Telecom lance ses nouvelles offres Mobile plus généreuses et plus sécurisées

Bouygues Telecom vient de lancer sa nouvelle gamme d'offres Mobile. Les forfaits Sensation deviennent les forfaits Bouygues Telecom disponibles avec ou sans smartphone.

L'opérateur a fait le choix d'intégrer dans ses nouvelles offres, un nouveau service qui propose une protection pour smartphone. Bouygues Telecom s'est donc associé à Norton.

L'offre comprend une protection pendant 24 mois sur tous les nouveaux forfaits Bouygues Telecom. Quatre fonctions majeures sont proposées :

Anti-phishing, avec la détection et le filtrage de sms frauduleux,

Gestionnaire de mots de passe, création, sécurisation, stockage des mots de passe et informations personnelles, qui restent accessibles depuis tous ses appareils,

Sécurité des usages en ligne, avec la détection de sites frauduleux, de virus, de logiciels espions ou encore d'un cheval de Troie…, mais également la sécurisation des paiements en ligne pour la préservation des données personnelles.

Navigation anonymisée pour écarter tout risque d'usurpation d'identité, de tracking en ligne afin de protéger sa vie privée grâce au VPN qui permet de crypter les données des clients.

La nouvelle gamme Mobile Bouygues Telecom inclut également 3 autres solutions d'accompagnement comprenant des solutions accès smartphone avec un tarif préférentiel et des solutions de financement en fonction des besoins de chacun (facilité de paiement ou financement du smartphone de 12, 24 ou 36 mois).

La gamme inclut également des solutions assistance smartphone : un service de réparation en moins de 7 jours ouvrés, - 30% de remise sur la réparation express en boutique, ou encore un prêt de smartphone gratuit…

Bouygues Telecom poursuit ainsi la sensibilisation de ses clients et prospects aux différents moyens de prolonger la vie de leurs smartphones ou de les recycler. En effet, cette nouvelle offre de forfait comprend un programme baptisé "Les solutions smartphone durable" permettant de faire un geste pour la planète grâce à quatre actions simples et concrètes : la reprise de son ancien mobile, sa réparation, son reconditionnement ou son recyclage.

Avec la nouvelle gamme Mobile Bouygues Telecom, les enveloppes data sont plus généreuses. Cela se traduit à la fois, par un enrichissement des enveloppes data en France métropolitaine mais également à l'étranger et des nouvelles destinations incluses en roaming. Par exemple, le forfait 70Go passe à 100Go dont 50 à l'international au lieu de 25 Go, le forfait 170 Go avec 80 Go à l'étranger devient le forfait 200Go avec 100Go à l'étranger incluant désormais les USA, Canada et Chine.