31 mars 2022 à 00h15 par Philippe

Bouygues Telecom lance une nouvelle solution de financement de smartphone

Bouygues Telecom propose désormais à ses clients une nouvelle solution pour acheter son smartphone. Bouygues Telecom a donc enrichi ses services avec une solution de financement d'achat de smartphones. L'opérateur s'est associé à Younited qui est l'un des leaders du crédit instantané en Europe.

Avec sa solution Financement smartphone, le client peut choisir le montant de ses mensualités, la durée de remboursement 12, 24 ou 36 mois ainsi que le montant de son apport (à partir de 1€) et peut décider à tout moment du remboursement anticipé sans frais.

Le crédit est affecté à l'achat du smartphone et prend fin automatiquement dès que le remboursement est totalement effectué. Le client est immédiatement propriétaire de son téléphone. Le taux est fixe pendant toute la durée du crédit et aucun frais supplémentaire (frais de dossier…) n'est ajouté.

La solution Financement smartphone est disponible dans l'ensemble de ses boutiques et accessible avec les offres Sensation avec Smartphone 90 Go et plus. A l'occasion de son lancement Financement smartphone est proposé à taux 0 %.