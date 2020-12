02 décembre 2020 à 05h00 par Philippe

Bouygues Telecom ouvre son réseau 5G dans 20 grandes villes

Bouygues Telecom a ouvert son réseau 5G dans vingt grandes villes françaises, dont Lyon, Nice, Cannes, Montpellier, Avignon, Reims, Le Havre, Toulon, Dijon, Villeurbanne, Le Mans, Aix-En-Provence, Boulogne-Billancourt, Metz, Versailles, Saint-Denis, Argenteuil, Rouen, Montreuil, Nancy.

Bouygues Telecom a choisi de déployer cette technologie sur les bandes de fréquence 2,1 GHz et 3,5 GHz, ces dernières venant d'être attribuées aux enchères. Bouygues Telecom a obtenu un bloc de 70MHz de fréquences 3,5GHz, multipliant ainsi par deux son patrimoine de fréquences pour un montant de 602 millions d'euros.

Bouygues Telecom propose deux forfaits 5G de 50 et 80 GO, y compris un forfait sans engagement avec la première offre B&You 5G avec une enveloppe data de 130Go pour 24,99€ par mois. Trois forfaits Sensation avec Avantages Smartphone " compatibles 5G " 60, 90 et 120 Go, ces trois formules intègrent le bonus " Week-end Internet illimité ".