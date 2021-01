13 janvier 2021 à 05h00 par Philippe

Bouygues Telecom ouvre son réseau 5G dans 5 nouvelles grandes villes

Bouygues Telecom vient d'ouvrir son réseau 5G à Clermont-Ferrand, Valenciennes, Grenoble, Orléans, Saint-Etienne et Cachan. Désormais, ce sont donc 25 grandes villes de plus de 70000 habitants qui sont ouvertes en 5G auxquelles viennent s'ajouter plus de 1000 communes.

Rappelons que l'opérateur a récemment ouvert son réseau 5G dans vingt autres grandes villes françaises, dont Lyon, Nice, Cannes, Montpellier, Avignon, Reims, Le Havre, Toulon, Dijon, Villeurbanne, Le Mans, Aix-En-Provence, Boulogne-Billancourt, Metz, Versailles, Saint-Denis, Argenteuil, Rouen, Montreuil, Marseille, Nancy.

Bouygues Telecom a choisi de déployer cette technologie sur les bandes de fréquence 2,1 GHz et 3,5 GHz, ces dernières venant d'être attribuées aux enchères. Bouygues Telecom a obtenu un bloc de 70MHz de fréquences 3,5GHz, multipliant ainsi par deux son patrimoine de fréquences pour un montant de 602 millions d'euros.

A ce jour, Bouygues Telecom propose deux forfaits 5G de 50 et 80 GO, y compris un forfait sans engagement avec la première offre B&You 5G avec une enveloppe data de 130Go pour 24,99€ par mois. Trois forfaits Sensation avec Avantages Smartphone " compatibles 5G " 60, 90 et 120 Go, ces trois formules intègrent le bonus " Week-end Internet illimité ".

L'objectif de Bouygues Telecom est d'atteindre une couverture nationale 5G en fin d'année.