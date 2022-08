23 août 2022 à 00h15 par Philippe

Bouygues Telecom propose une nouvelle offre aux ados afin de faire une "POZZZ" numérique

A l'occasion de la rentrée scolaire, Bouygues Telecom offre POZZZ, la pochette connectée qui récompense le temps sans écran, d'une valeur de 49,90€ TTC pour toute souscription à un forfait Sensation évolutif 1 à 10 Giga jusqu'au 25/09/20221.

Cette solution pédagogique pour maîtriser l'usage de son smartphone comprend une pochette intelligente et une application gratuite dédiée. Selon l'étude réalisée par l'institut IPSOS pour l'Observatoire de la Parentalité et de l'Education Numérique, parue en février 2022, 42% des parents déclarent avoir du mal à limiter le temps d'usage des écrans de leurs adolescents. Près d'un parent sur deux ne se sent pas suffisamment accompagné face à cet enjeu.

Lorsque l'ado glisse son téléphone à l'intérieur et ferme le zip intelligent, il déclenche une pause. Grâce à la technologie Bluetooth, la pochette détecte la présence du smartphone verrouillé et comptabilise le temps passé loin de son écran. Si le jeune atteint ses objectifs selon les règles établies avec les parents, il décroche des récompenses définies en famille.

Rappelons que ce forfait Sensation évolutif 1 à 10 Go permet aux parents d'accompagner au mieux leurs ados vers l'autonomie numérique en faisant évoluer à leur rythme le forfait de leurs ados. D'abord 1 Go par mois, puis 5 Go, et enfin 10 Go : c'est aux parents de décider quand augmenter l'enveloppe data mensuelle, avec une période minimale de 6 mois entre chaque palier.

Ce forfait est disponible au prix de 6,99€ par mois pendant 12 mois, puis de 14,99€ les mois suivants. Les clients Bbox bénéficient d'une offre plus avantageuse de 3,99€ par mois la première année puis 11,99€ les mois suivants.