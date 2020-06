29 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Bouygues Telecom rachète NRJ Mobile, Auchan Mobile, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile et CIC Mobile

Bouygues Telecom poursuit sa stratégie de croissance. L'opérateur vient d'annoncer le rachat d'Euro-Information Telecom (EI Telecom) qui est une société du groupe Crédit Mutuel détenant les principaux MVNO en France : NRJ Mobile, Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile.

Cette opération, qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Bouygues Telecom, permettra à l'opérateur historique de renforcer son parc de plus de 2 millions de clients et d'élargir son réseau de distribution.

Bouygues Telecom va ainsi profiter des atouts de cette nouvelle acquisition qui lui permettra aussi de renforcer son empreinte commerciale en proposant ses offres à plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC, et à leurs 30 000 conseillers de clientèle.

Le prix d'acquisition comprend une part fixe de 530 millions d'euros payable au closing et une part complémentaire comprise entre 140 et 325 millions d'euros, conditionnée à l'atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années. Concrètement, Bouygues Telecom va payer entre 670 et 855 millions d'euros, en fonction des résultats futurs de Euro-Information Telecom.

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin d'année 2020 sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, notamment auprès de l'Autorité française de la Concurrence.