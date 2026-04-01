01 avril 2026 à 00h00 par La rédaction

Bouygues Telecom rapproche encore un peu plus TV et mobile avec b.tv multi-écrans

Bouygues Telecom enrichit son offre de divertissement avec une nouvelle option baptisée b.tv multi-écrans, conçue pour répondre à l’évolution des usages au sein des foyers connectés. Disponible immédiatement pour les abonnés fixes et à partir du 27 avril pour les clients mobile, ce service permet de regarder jusqu’à cinq programmes différents en simultané, sur autant d’écrans distincts.

Une télévision pensée pour les usages multiples

Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’opérateur cible clairement les familles et les colocations, où la consommation de contenus se fait de plus en plus de manière individualisée. L’idée est simple : mettre fin aux arbitrages permanents autour du programme à regarder, en permettant à chaque utilisateur d’accéder à ses contenus préférés, indépendamment des autres.

Smartphone, tablette, ordinateur, Smart TV, clé HDMI b.tv ou décodeur TV : tous les écrans du quotidien sont pris en charge. Une flexibilité qui s’inscrit dans la continuité de la transformation des usages télévisuels, désormais largement délinéarisés et multi-supports.

Une offre personnalisable

Sur le plan des contenus, b.tv multi-écrans s’appuie sur une base solide : plus de 180 chaînes incluses, une trentaine de bouquets optionnels et autant de chaînes accessibles en replay. L’utilisateur peut enrichir son expérience à la carte, en ajoutant directement des offres thématiques depuis son espace client ou via une télévision compatible.

Cette logique de personnalisation devient un standard dans les offres TV des opérateurs, qui cherchent à s’adapter à des attentes de plus en plus fragmentées.

Une expérience fluide à domicile comme en mobilité

Bouygues Telecom met également en avant la simplicité d’utilisation de son service. À domicile, la Bbox reconnaît automatiquement l’utilisateur grâce à la connexion WiFi, supprimant toute étape d’identification. En dehors du foyer, l’accès aux contenus reste possible via une simple connexion aux identifiants de l’abonné, assurant une continuité d’usage quel que soit l’écran utilisé.

Un positionnement tarifaire agressif

Proposée à 4,99 euros par mois avec un premier mois offert, l’option est même incluse sans surcoût pour les nouveaux abonnés Bbox ultym, une manière pour l’opérateur de valoriser son offre haut de gamme.

Dans le détail, l’option est limitée à cinq écrans simultanés et à une seule souscription par ligne. Pour les utilisateurs préférant une solution matérielle, une alternative via un second décodeur TV est également proposée, à un tarif plus élevé.

Une concurrence déjà active sur le multi-écrans

Sur ce terrain, Bouygues Telecom n’est pas seul. Free propose par exemple son service Free TV+ avec un large catalogue de chaînes, sans communication claire sur une éventuelle limite de flux simultanés. Orange et SFR offrent également des solutions multi-écrans, souvent via des décodeurs secondaires ou des options payantes, généralement autour de 5 à 9 euros mensuels.

Dans ce contexte, la proposition de Bouygues Telecom se distingue par son équilibre entre prix, simplicité d’accès et nombre d’écrans simultanés autorisés.

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