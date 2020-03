09 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Bouygues Telecom et Sosh reçoivent le Prix Excellence Client 2020

Bouygues Telecom et Sosh viennent de recevoir le Prix Excellence Client 2020 qui récompense une pratique exemplaire de l’expérience client.

Le Prix Excellence Client entend récompenser « les entreprises qui réussissent en prenant soin de leurs clients ». Dans un marché ultra-concurrentiel et face à des attentes et exigences de clients de plus en plus fortes, Bouygues Telecom et Sosh ont fait de l’excellence client une mission placée au coeur de leur stratégie, à travers une démarche construite dans la durée.

Ce prix récompense les entreprises qui réussissent en prenant soin de leurs clients. Les entreprises lauréates du Prix Excellence Client ont été évaluées sur la base de 3 indicateurs : la satisfaction et la recommandation client, mesurée selon le baromètre Européen Satisfaction Client Ipsos-Trusteam, la culture de service évaluée par l’Académie du Service et la performance analysée par Trusteam Finance.

Bouygues Telecom et Sosh ont réussi à se distinguer par des scores de recommandation et de satisfaction supérieurs à la moyenne de leur secteur en France, d’après le baromètre Européen Satisfaction Client Ipsos-Trusteam. Mais aussi par leur capacité à ancrer une culture client solide au sein de leur organisation, évaluée par l’Académie du Service, et à déployer les moyens opérationnels et financiers nécessaires à leur bonne mise en oeuvre, analysée par Trusteam Finance.