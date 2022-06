27 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Bouygues Telecom va couvrir Longchamp avec son BTruck 5G alimenté en hydrogène vert

Depuis le début du mois de juin les équipes réseaux de Bouygues Telecom renforcent la couverture 4G et 5G de l'hippodrome de Longchamp qui accueillera du 24 juin au 23 juillet, les festivals Solidays, Lollapolooza et le concert des Rolling Stones.

Ces évènements rassemblent plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, les réseaux téléphoniques mobiles sont donc fortement sollicités entre les besoins de connectivité des organisateurs et les usages des spectateurs. Pour pallier cette situation et afin d'absorber tout le trafic voix et internet généré sur place, les équipes Réseau de Bouygues Telecom ont conçu le BTruck afin de couvrir ces zones qui regroupent temporairement une grande affluence. Il s'agit de camions équipés d'une antenne qui peut basculer à l'extérieur, sur le toit, et se déployer jusqu'à une hauteur de près de 20 mètres. Une fois en place, l'antenne vient en complément de la couverture déjà présente sur place.

Cette solution permet notamment d'améliorer significativement l'empreinte environnementale de ses sites, avec une réduction de 70% des émissions de C02 et un niveau sonore divisé par 100 (- 20dB) par rapport à un groupe électrogène thermique.

Il faut savoir que les besoins de surplus de couverture mobile sont de plus en plus fréquents lors d'opérations évènementielles comme lors des compétitions sportives, salons ou festivals. Concernant l'alimentation de sites permanents, cette innovation est une réponse à certains lieux isolés et difficiles d'accès qui sont en attente de raccordement électrique. Bouygues Telecom est d'ailleurs le premier opérateur à mettre en place un système d'alimentation en énergie à partir d'hydrogène vert.