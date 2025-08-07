07 août 2025 à 02h59 par La rédaction

Bouygues Telecom victime d'une cyberattaque : 6,4 millions d'abonnés piratés

Bouygues Telecom a révélé, ce mercredi 6 août 2025, avoir été la cible d’une cyberattaque d’envergure ayant permis à des pirates d’accéder illégalement aux données personnelles de 6,4 millions de clients. L’intrusion, détectée dès le lundi 4 août, a été rapidement contenue par les équipes techniques de l’opérateur, mais les conséquences de cette attaque inquiètent déjà les autorités et les abonnés concernés.

Des données sensibles siphonnées, mais pas de cartes bancaires ni de mots de passe exposés

Selon Bouygues Telecom, les informations compromises comprennent les coordonnées personnelles, les données contractuelles, les informations d’état civil ou, pour les professionnels, les données de leur entreprise ainsi que les IBAN bancaires. L’opérateur tient toutefois à rassurer ses clients : les numéros de cartes bancaires et les mots de passe des espaces clients n’ont pas été affectés par cette brèche.

Ces éléments demeurent néanmoins hautement sensibles. En les croisant avec d’autres bases issues de fuites précédentes, les fraudeurs pourraient aisément usurper l’identité des victimes, déposer de faux mandats de prélèvement ou lancer des campagnes de phishing ciblées. Les risques ne sont donc pas à sous-estimer.

Un accompagnement renforcé pour les clients touchés

Bouygues Telecom a aussitôt mis en œuvre un dispositif d’information et de soutien. Tous les clients concernés ont été ou seront prochainement contactés par e-mail ou SMS. Une page internet dédiée ainsi qu’un numéro vert gratuit (0801 239 901) ont été activés, tandis que

Réaction rapide et conformité réglementaire

Malgré la gravité de l’incident, Bouygues Telecom souligne avoir agi dans les règles. L’accès malveillant a été bloqué dans les plus brefs délais, les systèmes de sécurité ont été renforcés, et la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a été immédiatement notifiée. Parallèlement, une plainte a été déposée auprès des autorités judiciaires compétentes.

Les auteurs de cette attaque s’exposent à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison et 150 000 euros d’amende, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à l’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.

Des clients désormais vulnérables à des arnaques ciblées

Avec des informations aussi précises que nom, adresse, IBAN ou données professionnelles, les victimes sont aujourd’hui plus exposées que jamais à des tentatives de fraude sophistiquées. De faux conseillers, de prétendus opérateurs ou encore des courriels d’apparence officielle peuvent venir exploiter ces données.

Les autorités, comme la plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr, appellent à la plus grande vigilance. Il est recommandé de :

Contrôler régulièrement ses relevés bancaires pour repérer tout prélèvement suspect ;

pour repérer tout prélèvement suspect ; Ne jamais communiquer d’identifiants ou de données confidentielles par téléphone ou par e-mail, même si l’appelant semble légitime ;

par téléphone ou par e-mail, même si l’appelant semble légitime ; Contacter directement son conseiller bancaire ou Bouygues Telecom en cas de doute.

Il est important de rappeler que, légalement, un client dispose de 13 mois pour contester un prélèvement frauduleux auprès de sa banque.

Une série noire pour les télécoms français

Cette attaque contre Bouygues Telecom s’inscrit dans une série inquiétante d’intrusions informatiques visant les principaux opérateurs français. Orange a été touché il y a quelques jours, tandis que SFR et Free avaient déjà été victimes d’attaques similaires en 2024. Aucun acteur majeur du secteur ne semble épargné, et la question de la cybersécurité des infrastructures critiques se pose avec de plus en plus d’urgence.

Une transparence saluée, mais une vigilance renforcée exigée

Si Bouygues Telecom a fait preuve de transparence et de réactivité, la situation relance le débat sur la protection des données dans les entreprises disposant de fichiers clients massifs. Pour les abonnés concernés, la menace n’est pas derrière eux, mais bien devant : c’est dans les semaines à venir que les tentatives d’arnaques seront les plus nombreuses et les plus ciblées.