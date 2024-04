16 avril 2024 à 06h44 par La rédaction | 16 avril 2024 à 09h32

Bracelet Huawei Band 9 : un coach pour votre santé, votre activité physique et votre sommeil

Si ce bracelet n'est pas une montre connectée à part entière, il dispose tout de même d'un écran AMOLED de 1,47 pouce avec un affichage de 194 x 368 pixels. L'écran en verre incurvé 2,5D de haute qualité, associé à une plaque de recouvrement en verre CG incurvé, offre un design élégant et confortable à porter.

Le HUAWEI Band 9 propose 5 couleurs à savoir le noir étoilé classique, le blanc élégant, le jaune citron vibrant, le rose romantique et le bleu tendance. Le bracelet est compatible avec EMUI, iOS et Android. Il pèse 14 grammes.

Un large choix de cadrans

Il intègre plus de 10 000 cadrans de montre disponibles via la boutique de cadrans de montre de l'application HUAWEI Santé. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi plusieurs nouveaux cadrans de montre, dont Quiet Mountain Watch Face, Woven Fun Watch Face, Super Watch Face et Classy Watch Face, qui répondent à la fois à la personnalisation et à l'aspect pratique.

Suivi avancé du sommeil avec TruSleep 4.0

Ce bracelet inaugure le tracker de sommeil Huawei TruSleep 4.0 basé sur la science, qui donne un aperçu de la qualité du sommeil de l'utilisateur. De plus, le Huawei Band 9 dispose de la fonctionnalité Suivi de la respiration pendant le sommeil, qui détecte les interruptions de votre respiration pendant votre sommeil.

Le Huawei Band 9, qui intègre Huawei TruSeen 5.5 et Huawei TruSleep 4.0 ainsi qu'un capteur PPG haute performance, suit la fréquence cardiaque et l'oxygène du sang pendant la nuit. Il détecte les perturbations de la respiration pendant le sommeil, avec des résultats compris entre normaux, faibles, modérés et élevés, et fournit des interprétations et des suggestions d'amélioration, aidant ainsi les utilisateurs à gérer la santé de leur sommeil et à identifier les risques à un stade précoce.

Restez actif avec les anneaux d'activité

Le Huawei Band 9 est livré avec les anneaux d'activité mis à jour, qui comprennent les anneaux Bouger, M'entraîner et Me Lever. Il motive les utilisateurs à atteindre leurs anneaux d'activité quotidiennement.

En outre, le Huawei Band 9 continue d'apporter aux utilisateurs un système d'entraînement avec l'algorithme Huawei TruSport, fournissant aux utilisateurs des données de course complètes et professionnelles, y compris l'allure, la fréquence cardiaque et la distance de course. L'algorithme évalue également l'indice d'aptitude à la course (RAI), l'absorption maximale d'oxygène, la charge d'entraînement, le temps de récupération et la fréquence cardiaque de récupération.

100 modes sportifs et un GPS précis

Avec 100 modes sportifs pris en charge, dont la course à pied, le cyclisme, la natation et le saut à la corde. De plus, le Huawei Band 9 est équipé d'un capteur de haute précision à 9 axes. Son algorithme de natation traite les données capturées par les capteurs du Huawei Band 9, surveillant les mouvements de natation de l'utilisateur, les tours de piste et la distance avec une précision accrue.

Le Huawei Band 9 prend en charge le chargement rapide, où une charge rapide de 5 minutes peut durer 2 jours, et une charge de 45 minutes peut recharger complètement l'appareil. Le Huawei Band 9 offre jusqu'à 14 jours d'autonomie, soit 9 jours en utilisation normale et jusqu'à 3 jours en mode AOD.

En ce qui concerne les fonctions intelligentes, le Huawei Band 9 apporte des améliorations telles que la prise en charge du contrôle de la musique, la photographie à distance, les rappels de messages (textes, courriels, applications sociales) et bien d'autres choses encore. Il prend également en charge les réponses rapides aux messages avec du texte et des emojis, avec des applications telles que l'application Message native et des applications de messagerie tierces. Il peut également partager les données de santé grâce à la fonction Communauté de santé de l'application Huawei Health, en alertant vos proches si des données de santé anormales sont détectées. Le Huawei Band 9 est même doté d'une fonction de lampe de poche colorée, qui ajoute un élément amusant et pratique à la fonction d'éclairage.

Disponibilité

Compatible avec EMUI, iOS et Android, le Huawei Band 9 est au prix de 59,99 €.