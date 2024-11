07 novembre 2024 à 07h35 par La rédaction

Bruxelles soupçonne Corning d'abus de position dominante sur le marché du verre pour smartphones

L'autorité de la concurrence de l'UE a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête approfondie sur les accords d'approvisionnement exclusifs signés par le géant américain du verre avec des acteurs clés de l'industrie mobile. Les enquêteurs cherchent à déterminer si ces contrats ne restreignent pas indûment la concurrence sur le marché des verres pour smartphones.

Depuis plus d'un siècle, Corning n'a cessé d'innover dans le domaine du verre. Aujourd'hui, son produit phare, le Gorilla Glass, équipe les appareils les plus emblématiques du marché, comme l'iPhone 15, le Google Pixel 9 ou encore le Samsung Galaxy S23 Ultra. Grâce à sa résistance exceptionnelle, ce verre renforcé chimiquement a révolutionné la protection des écrans tactiles. En devenant la référence dans le secteur, Corning a acquis une position dominante sur le marché du verre alcalin-aluminosilicate, façonnant ainsi l'avenir de l'industrie mobile.

Des pratiques commerciales sous surveillance

Les régulateurs européens s'inquiètent particulièrement des accords que l'entreprise aurait passés avec de grands fabricants de téléphones comme Foxconn, Pegatron ou Quanta Computer. Ces contrats, selon la Commission, pourraient contraindre ces derniers à s'approvisionner presque exclusivement en verre Corning, limitant ainsi la concurrence et potentiellement entraînant une hausse des prix pour les consommateurs.

Les autorités européennes de la concurrence vont enquêter sur les pratiques commerciales de l'entreprise, soupçonnant des accords exclusifs qui pourraient fausser la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile. Ces accords contraindraient les fabricants de smartphones à acheter exclusivement le verre de Corning, et les empêcheraient de négocier avec d'autres fournisseurs.

Des sanctions potentiellement lourdes

Il faut savoir que les entreprises qui enfreignent les règles de concurrence de l'Union européenne pourraient se voir infliger des amendes colossales. Si les faits sont établis, Corning pourrait écoper d'une amende colossale en vertu de l'article 102 du TFUE, qui interdit l'abus de position dominante. En cas d'ententes illégales ou d'abus de position dominante, les sanctions peuvent atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial.

En imposant des conditions strictes aux fabricants et aux transformateurs, Corning aurait érigé un véritable mur autour de son marché, empêchant toute concurrence sérieuse et pénalisant ainsi les consommateurs qui auraient pu bénéficier de prix plus compétitifs et d'innovations plus rapides.

L'enquête de la Commission européenne visant Corning, le géant du verre pour smartphones, pourrait bouleverser le marché des appareils mobiles. Si les pratiques anticoncurrentielles présumées sont confirmées, les prix des smartphones pourraient être amenés à baisser, et de nouveaux acteurs pourraient émerger sur le marché.