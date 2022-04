22 avril 2022 à 00h15 par Philippe

C31 : Realme dévoile encore un smartphone d'entrée de gamme

Après le realme C35, realme lance le C31, un smartphone d'entrée de gamme équipé du processeur Unisoc T612 et d'une batterie avec une grande autonomie.

Le C31 est doté d'un design à texture dynamique et mesure 8,4 mm d'épaisseur. Il dispose d'un capteur d'empreintes digitales latéral. En termes de batterie, le C31 est pourvu d'une capacité de 5000mAH. Cela lui permet de tenir 45 jours en veille à supposer que l'utilisateur laisse dormir le smartphone dans un tiroir.

Ce modèle est doté d'un écran LCD IPS de 6,5 pouces affichant une définition moindre de 720x1600 pixels comparée aux smartphones proposant une définition de 1080x2400 pixels.

Le realme C31 est équipé d'un capteur principal de 13 mégapixels au dos de l'appareil et d'un capteur pour prendre des prises de vue en mode macro et un troisième objectif pour les portraits noir et blanc. A l'avant, l'appareil photo est de 5 mégapixels.

Le C31 possède la double certification : TÜV Smartphone High Reliability Certification (Certification TÜV de Haute Fiabilité pour Smartphones) et Real Quality.

Le realme C31 est disponible en deux couleurs : Argent clair et Vert foncé sous deux configurations : 3GB+32GB à 139,99€ et 4GB+64GB à 159,99€. Le C31 est disponible chez : Auchan, Carrefour et Cdiscount.