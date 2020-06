23 juin 2020 à 06h00 par Philippe

CAMPING-CAR PARK, une application destinée aux 1,8 million de camping-caristes européens

Crédit Photo : iTunes

CAMPING-CAR PARK, qui est un réseau européen d'aires d'étape et de services pour les camping-caristes, lance une nouvelle application disponible sur Google Play et Apple Store en français et en anglais. L'application est destinée aux 500.000 camping-caristes français et 1,8 million de camping-caristes européens. Grâce à leur smartphone ou leur tablette, ils peuvent avoir accès à l'ensemble des services proposés par CAMPING-CAR PARK.

Dans un environnement post-Covid, les camping-caristes recherchent actuellement et activement les aires ouvertes et les places disponibles. Grâce au système développé et à l'application, ces touristes peuvent réaliser, sans contact, toutes les opérations sur l'aire de stationnement : ouverture des barrières, paiement, réservation à l'avance ou en dernière-minute, etc.

Les camping-caristes peuvent également retrouver dans leur espace personnel toutes les informations sur les séjours passés, en cours et à venir. En se connectant, ils pourront ainsi consulter leur date et heure d'arrivée, le code wifi de l'aire et prolonger leur séjour en un seul clic. Enfin, l'application offre un ensemble de services qui permettront au camping-cariste de gagner en temps et en liberté.