01 juillet 2025 à 00h10 par La rédaction | 01 juillet 2025 à 04h06

Canicule : comment protéger votre smartphone face à la chaleur extrême

Une chaleur historique étouffe la France, avec 84 départements placés en vigilance orange et des pointes à 40 °C jamais atteintes si tôt dans l’été. Face à cette canicule, les gestes de prévention ne concernent pas que notre santé : nos smartphones, eux aussi, souffrent des températures extrêmes.

Un seuil critique : 35 °C

Les constructeurs sont unanimes : au delà de 35 °C, l'électronique embarquée perd pied. Apple précise que l'iPhone "est conçu pour être utilisé entre 0°C et 35°C" et qu'une exposition prolongée hors de cette plage "peut raccourcir définitivement la durée de vie de la batterie". Même plafond chez Samsung, qui déconseille toute utilisation ou recharge hors de l'intervalle 0 - 35 °C et rappelle que l'appareil limitera automatiquement certaines fonctions pour se protéger.

Au delà de ces valeurs, la densité énergétique de la batterie lithium ion baisse, l'électrolyte se dégrade prématurément, la colle qui maintient l'écran ou le module photo peut se ramollir, compromettant l'étanchéité. À terme, c'est la capacité d'autonomie, voire la sécurité de l'appareil, qui sont menacées.

Les situations à haut risque

Sur la plage ou la terrasse, un smartphone exposé en plein soleil agit comme une petite serre. Écran à luminosité maximale, recharge sur batterie externe, streaming vidéo : la combinaison parfaite pour dépasser en quelques minutes les 45 °C internes.

L'habitacle d'une voiture garée au soleil est encore plus redoutable : la température intérieure grimpe en flèche, et l'usage du GPS ou de la musique en Bluetooth maintient le processeur en activité permanente.

Symptômes d'alerte et réflexes immédiats

Lorsque la température interne dépasse le seuil de sécurité, le smartphone ralentit, coupe la 5G ou l'appareil photo, puis affiche un message d'alerte avant de s'éteindre. Si cela se produit :

Débranchez le et éteignez le aussitôt. Placez le à l'ombre dans un lieu ventilé ; un courant d'air suffit, pas besoin de climatisation extrême. Attendez que la face arrière redevienne tiède avant de le rallumer.

Évitez absolument le réfrigérateur ou le congélateur : le choc thermique provoque de la condensation et risque d'oxyder la carte mère.

Cinq gestes pour traverser la canicule sans dégâts

Cherchez l'ombre systématiquement . Glissez le téléphone dans un sac ou sous une serviette, ne le laissez jamais sur une table en plein soleil.

. Glissez le téléphone dans un sac ou sous une serviette, ne le laissez jamais sur une table en plein soleil. Réduisez les tâches gourmandes . Jeux 3D, vidéos 4K, appels visio : réservez les aux heures fraîches.

. Jeux 3D, vidéos 4K, appels visio : réservez les aux heures fraîches. Désactivez ce qui n'est pas indispensable . Mode avion, Bluetooth coupé, luminosité automatique : moins le processeur travaille, moins il chauffe.

. Mode avion, Bluetooth coupé, luminosité automatique : moins le processeur travaille, moins il chauffe. Rechargez à la fraîche . Le soir ou tôt le matin, avec un chargeur standard plutôt qu'une charge ultra rapide qui produit davantage de chaleur.

. Le soir ou tôt le matin, avec un chargeur standard plutôt qu'une charge ultra rapide qui produit davantage de chaleur. Retirez la coque épaisse. Elle retient la chaleur comme un manteau d'hiver ; laissez le châssis métallique dissiper le surplus.

Et demain ? Dissipation, IA et matériaux thermorégulés

Face à la multiplication des épisodes caniculaires, les fabricants planchent déjà sur des dissipateurs à chambre à vapeur plus grands, sur l'usage de graphène ou de nitrure de bore pour évacuer les calories, et sur des algorithmes d'économie d'énergie pilotés par intelligence artificielle capables d'anticiper les pics de chaleur. En attendant ces progrès, un peu de bon sens reste la meilleure parade : protéger son téléphone comme on protège son propre corps de la fournaise.