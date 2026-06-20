20 juin 2026 à 04h21 par La rédaction

Canicule : pourquoi la chaleur menace votre smartphone et les cinq réflexes essentiels pour éviter les dégâts

Alors que les premières vagues de chaleur de l’été s’installent et que le thermomètre flirte avec les 40 °C dans plusieurs régions, les smartphones figurent parmi les victimes silencieuses de la canicule. Soumis à des températures extrêmes, ces appareils du quotidien peuvent voir leurs performances chuter brutalement, leur autonomie diminuer durablement et, dans les cas les plus graves, leur batterie présenter des risques de surchauffe.

Si les constructeurs multiplient les dispositifs de protection pour préserver les composants électroniques, ils rappellent également que certains comportements peuvent accélérer l’usure des appareils. Apple, comme les autres grands acteurs du marché, recommande ainsi d’éviter toute exposition prolongée à des températures supérieures à 35 °C, seuil au-delà duquel les smartphones commencent à fonctionner en mode dégradé.

Une chaleur qui met les smartphones à rude épreuve

Les smartphones modernes sont conçus pour fonctionner dans une plage de températures relativement limitée, généralement comprise entre 0 °C et 35 °C. Au-delà, les mécanismes de sécurité intégrés prennent le relais afin d'éviter toute détérioration.

Les utilisateurs peuvent alors constater plusieurs symptômes caractéristiques : baisse de luminosité automatique de l’écran, ralentissements importants, suspension temporaire de la recharge, fermeture d’applications gourmandes ou encore apparition d’un message d’alerte signalant une température excessive.

Dans la majorité des cas, ces limitations restent temporaires. Une fois l’appareil revenu à une température normale, ses performances retrouvent leur niveau habituel. Mais si la surchauffe se répète régulièrement, les conséquences peuvent devenir beaucoup plus durables.

La batterie, première victime des fortes températures

Tous les experts s’accordent sur un point : la batterie lithium-ion est le composant le plus sensible à la chaleur.

Contrairement aux ralentissements temporaires observés lors d’une surchauffe, la dégradation des cellules de la batterie est souvent irréversible. Une exposition répétée à des températures élevées accélère son vieillissement chimique et réduit progressivement sa capacité à stocker l’énergie.

Concrètement, un smartphone soumis régulièrement à de fortes chaleurs verra son autonomie diminuer plus rapidement au fil des années. Une batterie qui tenait une journée complète pourra ainsi ne plus assurer qu’une demi-journée d’utilisation après plusieurs épisodes de surchauffe.

Cette usure prématurée concerne tous les modèles, y compris les appareils haut de gamme équipés de systèmes avancés de dissipation thermique.

Un risque plus rare mais bien réel : l’emballement thermique

Au-delà de la simple perte d’autonomie, les batteries lithium-ion peuvent, dans certaines circonstances, devenir dangereuses.

Les spécialistes de la sécurité incendie évoquent un phénomène appelé « emballement thermique ». Celui-ci peut survenir à la suite d’un choc, d’un défaut interne, d’une surcharge ou d’une exposition excessive à la chaleur.

Lorsque ce phénomène se déclenche, la température interne de la batterie augmente brutalement. Les cellules peuvent alors libérer des gaz inflammables et toxiques, provoquant fumées, départ de feu voire incendie.

Même si ces situations restent rares, elles expliquent pourquoi les organismes de prévention insistent sur l’importance d’adopter de bonnes pratiques de recharge et de stockage, particulièrement durant les périodes de canicule.

Le piège numéro un : la voiture en plein soleil

S’il existe un endroit où un smartphone ne devrait jamais être laissé durant l’été, c’est bien l’intérieur d’une voiture stationnée au soleil.

En quelques minutes seulement, la température dans l’habitacle peut dépasser les 50 °C, tandis que le tableau de bord exposé derrière le pare-brise atteint parfois des niveaux encore plus élevés. L’effet de serre transforme alors le véhicule en véritable four.

La situation devient particulièrement critique lorsque le smartphone est utilisé comme GPS. Écran allumé en permanence, géolocalisation active, connexion réseau constante et parfois recharge simultanée : tous les facteurs de chauffe sont réunis.

Même lorsque la climatisation fonctionne dans l’habitacle, un appareil fixé derrière le pare-brise continue de recevoir directement les rayons du soleil et peut rapidement atteindre sa limite thermique.

Cinq réflexes pour protéger son smartphone pendant la canicule

1. Garder l’appareil à l’ombre

La première règle consiste à limiter au maximum l’exposition directe au soleil.

À la plage, en terrasse ou lors d’une promenade, mieux vaut conserver son téléphone dans un sac ou dans une poche peu exposée plutôt que de le laisser sur une table métallique, un rebord de pierre ou directement sur le sable, autant de surfaces capables d’accumuler une chaleur importante.

En voiture, mieux vaut installer son smartphone à proximité d’une grille de ventilation plutôt que sur un support exposé directement au soleil derrière le pare-brise.

2. Retirer la coque lorsque l’appareil chauffe

Les coques de protection remplissent parfaitement leur rôle contre les chutes, mais elles peuvent devenir un handicap lors des fortes chaleurs.

Les modèles épais ou renforcés limitent la dissipation naturelle de la chaleur produite par le processeur et la batterie. Lorsque le téléphone devient particulièrement chaud, retirer temporairement sa coque permet souvent d’accélérer son refroidissement.

Les coques foncées absorbent également davantage les rayons du soleil, augmentant encore la température de l’appareil.

3. Réduire les usages les plus gourmands

Certaines activités figurent parmi les principales sources de chauffe interne :

jeux vidéo exigeants ;

enregistrement vidéo en 4K ;

appels vidéo prolongés ;

streaming haute définition ;

partage de connexion ;

navigation GPS.

En période de canicule, limiter ces usages pendant les heures les plus chaudes permet de soulager considérablement le smartphone.

Même les appareils les plus récents dotés de systèmes de refroidissement sophistiqués ne peuvent compenser totalement les effets d’un environnement extérieur déjà surchauffé.

4. Activer le mode économie d’énergie ou le mode avion

Lorsque la couverture réseau est faible, le smartphone augmente continuellement sa puissance d’émission pour rechercher une connexion stable. Cette activité sollicite fortement la batterie et contribue à la montée en température.

Le mode avion coupe immédiatement cette recherche permanente de réseau et permet souvent à l’appareil de refroidir rapidement.

Pour ceux qui souhaitent rester joignables, le mode économie d’énergie constitue une alternative efficace. Il réduit l’activité des applications en arrière-plan, limite certaines synchronisations et diminue la consommation globale.

5. Éviter de recharger un appareil déjà chaud

La recharge constitue l’un des moments où la batterie produit naturellement le plus de chaleur.

Brancher un téléphone qui sort d’une exposition prolongée au soleil revient à cumuler deux sources de chaleur simultanément. Cette combinaison accélère l’usure des cellules lithium-ion.

L’idéal consiste à laisser refroidir l’appareil avant toute recharge et à privilégier les heures les plus fraîches de la journée, tôt le matin ou tard le soir.

Les experts recommandent également d’utiliser un chargeur adapté au fabricant, d’éviter les charges sous une couverture ou un oreiller et de ne pas laisser les appareils branchés à proximité de matériaux inflammables.

Ne surtout pas le mettre au réfrigérateur

Face à un smartphone brûlant, certains utilisateurs pourraient être tentés de le placer au réfrigérateur ou devant une source de froid intense.

Cette pratique est pourtant déconseillée. Un refroidissement brutal peut provoquer de la condensation à l’intérieur de l’appareil et entraîner des dommages supplémentaires sur les composants électroniques.

La meilleure solution reste de l’éteindre, de retirer sa coque et de le placer dans un endroit frais, sec et ventilé en attendant que sa température redescende naturellement.

Prévenir plutôt que réparer

La chaleur estivale ne représente pas seulement un inconfort temporaire pour les smartphones. Elle constitue l’un des principaux facteurs de vieillissement prématuré des batteries et peut, dans certaines situations extrêmes, favoriser des incidents plus graves.

À l’heure où nos téléphones concentrent une grande partie de notre vie numérique, quelques gestes simples suffisent pourtant à prolonger leur durée de vie : éviter le soleil direct, limiter les usages intensifs aux heures les plus chaudes, surveiller la recharge et laisser l’appareil respirer lorsqu’il commence à chauffer.

Autant de précautions qui permettront aux smartphones de traverser les épisodes caniculaires sans dommages durables, tout en préservant leur autonomie pour les mois et les années à venir.