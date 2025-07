02 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

Carte grise numérique : elle rejoint France Identité sur smartphone

Une nouvelle étape de la dématérialisation des documents administratifs vient d’être franchie : depuis le 30 juin 2025, les conducteurs français peuvent désormais enregistrer leur carte grise directement sur leur smartphone via l’application France Identité. L’annonce officialise la fin de la phase bêta et consacre un mouvement entamé depuis plusieurs années?: le téléphone devient le coffre-fort des documents officiels.

Déjà possible pour la carte nationale d’identité, le permis de conduire et, dans certaines régions, la carte Vitale, cette fonctionnalité s’étend désormais au certificat d’immatriculation. L’objectif est clair : tout regrouper dans un seul appareil sécurisé, toujours à portée de main.

L’application France Identité, pivot de la dématérialisation

Disponible sur iOS et Android, France Identité s’impose comme le « portefeuille numérique » des Français. Elle permet de stocker, gérer et présenter des titres officiels en toute sécurité grâce à l’usage du NFC, de codes personnels chiffrés et de QR codes dynamiques vérifiables par les forces de l’ordre.

Pour pouvoir ajouter sa carte grise, l’usager doit être équipé de la nouvelle carte d’identité au format carte bancaire (émise depuis 2021), d’un smartphone compatible NFC avoir la dernière version de l’application France Identité.

Comment importer sa carte grise sur son téléphone ?

Une fois l’application installée ou mise à jour, la procédure est simple et intuitive :

Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton + ; Sélectionnez Certificat d’immatriculation ; Saisissez le numéro d’immatriculation et le numéro de formule présents sur votre carte grise papier ; Entrez votre code personnel France Identité ; Passez votre carte d’identité devant votre téléphone pour une lecture NFC.

En quelques secondes, votre carte grise apparaît sur l’écran, accessible à tout moment, même hors connexion. Les informations affichées sont identiques à celles attendues par les forces de l’ordre en cas de contrôle routier.

À qui s’adresse cette fonctionnalité ?

La carte grise numérique est accessible aux véhicules immatriculés après 2009 (format AA-123-AA). Elle concerne les voitures particulières, les motos, scooters, tricycles et quadricycles motorisés et les cyclomoteurs deux et trois roues.

Un même utilisateur peut importer plusieurs certificats d’immatriculation, pratique pour les foyers multi-véhicules ou les flottes familiales.

Un usage sécurisé, mais le papier reste valable

En cas de contrôle, la présentation via smartphone est parfaitement reconnue. Mais l’État recommande pour l’instant de conserver les versions physiques des titres officiels, le temps que les pratiques s’uniformisent sur tout le territoire.

Un smartphone, tous vos papiers

France Identité poursuit sa transformation du téléphone mobile en hub administratif personnel. Après la CNI, le permis de conduire, la carte Vitale et maintenant la carte grise, l’État travaille déjà à l’intégration future d’autres titres comme :

la vignette Crit’Air,

le certificat d’assurance,

ou encore des titres européens dans le cadre de l’EUDI Wallet attendu pour 2026.

Ces ajouts dessinent un avenir dans lequel le smartphone devient le seul document qu’il faut vraiment ne pas oublier avant de prendre la route.

Vers un avenir 100 % mobile et sécurisé

La dématérialisation de la carte grise marque un tournant numérique fort. Plus besoin de fouiller dans sa boîte à gants ou de s’inquiéter d’un document oublié : avec un smartphone à jour, les conducteurs peuvent désormais circuler l’esprit tranquille.

Ce changement s’inscrit dans une tendance de fond : celle de l’administration mobile, plus fluide, plus accessible, mais aussi plus exigeante en termes de sécurité et d’infrastructure. Et pour les usagers, une certitude s’impose : en 2025, le téléphone n’est plus seulement un outil, il devient également votre identité.