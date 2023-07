27 juillet 2023 à 02h34 par Philippe

La carte vitale numérique est enfin disponible sur Android et iOS dans plusieurs départements

Le gouvernement continue la numérisation de ses services publics. C'est désormais au tour de la carte vitale de se faire numériser.

Le projet de numériser la carte vitale a démarré 2019. Baptisée apCV, la carte vitale dématérialisée est accessible sur smartphone et tablette via une nouvelle application pour les personnes âgées de 16 ans et plus affiliées à l'Assurance Maladie, la MSA ou la MGEN.

Comment télécharger la carte vitale numérique ?

Elle peut être téléchargée en version bêta sur le Play Store et l'App Store pour ceux qui résident dans les départements : Alpes-Maritimes, Rhône, Puy-de-Dôme, Sarthe, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire et Seine-Maritime.

Pour télécharger et configurer la version bêta de l'application carte vitale, vous devez fournir une pièce d'identité (carte d'identité, le passeport ou le titre de séjour). Ensuite, il faut envoyer une demande d'activation en scannant d'abord votre carte vitale ou saisir votre numéro de sécurité sociale, puis envoyer une demande d'activation.

Il suffit d'attendre que la version numérisée de votre carte vitale soit disponible sur votre smartphone pour l'utiliser chez un professionnel de santé.

Quelles sont ses principaux atouts ?

Le principal avantage de la carte Vitale dématérialisée est d'éviter les oublis car il est plus rare qu'un patient oublie sa carte Vitale que son smartphone. Elle va simplifier la vie des Français lorsqu'ils se rendent chez le médecin ou à la pharmacie.

Autre atout, la carte Vitale numérique va aussi permettre de suivre ses dépenses de soins directement via l'application. Afin d'éviter la contamination du professionnel de santé, elle limite également les contacts physiques via l'échange de la carte physique.

Toutefois, il est important de noter que pour l'instant, l'application Carte Vitale ne remplace pas la carte Vitale physique. Elle doit être conservée jusqu'à ce que les professionnels de santé soient tous équipés pour lire l'application Carte Vitale. Il faut savoir qu'un professionnel de la santé doit disposer d'un logiciel compatible et d'un équipement de lecture NFC ou via un QR Code s'affichant sur ladite application.

L'application Carte Vitale sera progressivement dans les autres départements dès 2024 pour être généralisée à l'ensemble de la France en 2026.

Télécharger la carte vitale sur Android

Télécharger la carte vitale sur iOS