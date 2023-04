20 avril 2023 à 00h15 par Philippe

10 % des cartes SIM ont été actives sur les réseaux 5G au cours du quatrième trimestre 2022

L'Arcep a publié son observatoire des marchés télécoms au 4ème trimestre 2022. Deux ans après le lancement commercial de la 5G, le nombre d’utilisateurs actifs sur les réseaux 5G s’élève à 8,2 millions, et ne cesse d’augmenter : + 2,0 millions en un trimestre, soit la croissance la plus élevée depuis son lancement commercial en décembre 2020, et + 5,2 millions en un an. La proportion de cartes actives sur les réseaux 5G a fortement augmenté au quatrième trimestre 2022, passant de 7 % à 10 % en un trimestre.

Sur les réseaux 4G, ce nombre s’élève à 68,9 millions au quatrième trimestre 2022, soit 83 % du nombre total de cartes SIM. La croissance des usagers 4G connaît un léger ralentissement : + 7 % en un an (+ 4,4 millions) après près de deux années autour de + 10 %.

Au total, le nombre de cartes SIM en service s’élève à 82,7 millions de cartes SIM au 31 décembre 2022, dont 75 millions de forfaits. Le rythme annuel de croissance du nombre de forfaits, qui était proche de + 2,5 millions depuis le début de l’année 2021, ralentit significativement ce trimestre (+ 2,0 millions) en partie en raison de la résiliation exceptionnelle par un opérateur d’abonnements inactifs. S’agissant des cartes prépayées (7,7 millions fin décembre 2022), leur niveau de recul est inférieur à - 200 000 par an depuis le deuxième trimestre 2021 : - 60 000 en un an au quatrième trimestre 2022 contre - 1 million deux ans auparavant.

Le trafic moyen issu des réseaux mobiles s’élève à 3h33 par mois et par carte, s’éloignant du niveau historiquement élevé de 4h27 atteint au deuxième trimestre 2020, retrouvant le niveau de 2019 (3h28 au quatrième trimestre 2019). Sur 50,5 milliards de minutes émises depuis les terminaux mobiles, 5,5 % l’ont été en wifi. Ce service est disponible chez les opérateurs depuis plus de deux ans, et ne cesse de croître (+ 28 % en un an ce trimestre), tandis que la consommation vocale totale depuis les terminaux mobiles se contracte de 4 % en un an.

A l’inverse, la croissance de la consommation de données depuis les terminaux mobiles s’accélère à nouveau depuis le début de l’année 2022. Elle atteint 3,1 exaoctets ce trimestre : + 32 % en un an, soit + 11 points de croissance en un an. Le trafic par client actif 4G s’élève à environ 15 Go par mois soit + 2,4 Go en un an et par abonné. Depuis l’étranger, l’usage des données progresse depuis le deuxième trimestre 2021 (+ 42 % en un an ce trimestre). Elle s’élève à 63 000 téraoctets, soit le double du niveau observé en 2019. La consommation de données des clients des opérateurs étrangers lors de leurs séjours en France s’accroît quant à elle d’environ 80 % en un an, et atteint 67 000 téraoctets.

Enfin, l’usage de SMS continue de diminuer, à un rythme proche, depuis un an, des années qui ont précédé la crise sanitaire : entre - 6 % et - 9 % par an après - 15 % en 2020 et - 12 % en 2021. La consommation moyenne de SMS par abonné s’élève à 114 SMS par mois, soit - 14 SMS en un an.