27 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Le Cat S32, un smartphone qui se veut résolument robuste

La particularité des clients de téléphones de la marque Cat est qu'ils ont souvent besoin d'un téléphone robuste sur lequel ils peuvent compter. En effet, le Cat S32 est doté de fonctions adaptées aux environnements difficiles en extérieurs.

L'atout du Cat S32 est qu'il possède une grande batterie de 4200 mAh, avec une structure robuste certifiée IP68 qui est étanche à la poussière jusqu'à 1,5 mètre d'eau pendant 35 minutes. Ce mobile a également subi des tests de chute rigoureux et répétés d'une hauteur 1,8 m sur une plaque d'acier, y compris plusieurs chutes sur chaque côté et sur chaque coin. Comme tous les smartphones Cat de la gamme, il a été soumis à des tests de vibration et de dégringolade. Il est conçu pour fonctionner à des températures extrêmes élevées et basses et pour survivre aux chocs thermiques.

Côté caractéristiques, son écran HD + lumineux est de 5.5 HD pouces (18x9) est protégé par le verre DragonTrail Pro résistant aux rayures et qui peut être lu en plein soleil. L'écran tactile peut être utilisé avec les doigts mouillés et avec des gants.

Sous Android 10, sa mémoire RAM est 3GB complétée par 32GB de mémoire en interne extensible via microSD. Ce modèle double Sim est propulsé par le processeur 4 coeurs Mediatek Helio A20 MT 6761D de 1.8GHz.

Sa caméra à l'avant est de 13MP et celle à l'avant est de 5MP. Il est compatible Bluetooth 5.0 et NFC. La fonction Push to Talk est également disponible.

Son prix est de 299 euros.