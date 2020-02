27 février 2020 à 06h00 par Philippe | 27 février 2020 à 11h57

Le Cat S52, un smartphone fin et robuste

Avec une épaisseur de seulement 9,69 mm et un poids de 210 g, le S52 est renforcé par un cadre en aluminium avec un dos en TPU antidérapant, fin et solide. La face avant du smartphone est entièrement recouverte d'un verre Corning Gorilla Glass 6 résistant aux rayures et aux fissures, légèrement en retrait de la bordure de protection entourant l'appareil. Ce smartphone est pourvu d'un écran Super Bright 5,65 pouces HD+ 18:9 IPS avec une résolution de 1440 x 720 pixels. Il dispose également de boutons en métal et des connecteurs étanches viennent compléter l'ensemble.

Il faut savoir que les téléphones Cat sont des téléphones robustes, et le Cat S52 ne fait pas exception à la règle. Construit pour durer, il a réussi 30 fois, un test de chute réalisé à une hauteur de 1,5 mètre sur acier, avec des chutes sur chaque face et chaque coin. Le S52 résiste au choc thermique avec des différences de température de -30 °C à 65 °C pendant plus de 24 heures. Il résiste aux salissures et à la poussière et supporte une immersion complète dans l'eau grâce à son indice de protection IP68. Il est également conforme à la norme militaire MIL SPEC 810G, pour laquelle il a été soumis à une série de test de robustesse conforme aux spécifications militaires, comprenant : des chocs thermiques, des températures extrêmes élevées et basses, des tests de vibration, de chute et de résistance au brouillard salin.

Le module photo principal de 12 mégapixels assure une mise au point rapide et précise, grâce à son capteur double pixel Sony et à son ouverture lumineuse de f/1,8. Ses pixels de 1,4 µm, qui sont de grande taille, assurent de bonnes performances en basse luminosité. Son appareil à l'avant est de 5 mégapixels.

Sous Android 9, ce modèle est cadencé par un processeur Mediatek Helio P35 Octacore 2,3 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM (extensible via MicroSD). Il est compatible LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi, GPS amélioré, BT5.0, NFC et WiFi double bande (2,4 GHhz/5 GHz). Sa batterie a une capacité de 3100 mAh et peut rester 28 jours en veille selon les données du fabricant. Le S52 profite aussi d'un capteur d'empreintes digitales. Son prix est de 499 €.