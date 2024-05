24 mai 2024 à 00h15 par La rédaction | 24 mai 2024 à 08h04

Cdiscount Mobile : trois nouvelles séries limitées 20 Go, 70 Go et 130 Go

L'opérateur virtuel Cdiscount Mobile continue ses promotions avec des enveloppes data de 20 Go, 70 Go et 130 Go. Le forfait 20 Go est à 4,99 € par mois et le forfait 70 Go à 6,99 €. Le forfait 130 Go chez Cdiscount Cdiscount Mobile est à 8,99 €.

Ces forfaits comprennent des appels, SMS et MMS en France métropolitaine (hors numéro spéciaux). L'offre comprend des appels, SMS et MMS en France métropolitaine.

Concernant l'internet mobile à l'étranger, le forfait 20 Go dispose de 8 Go et le forfait 70 Go propose 10 Go. Quant au forfait 130 Go, l'enveloppe à l'étranger est de 14 Go. Ces enveloppes Web sont disponibles depuis 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Cdiscount Mobile utilise le réseau 4G de Bouygues Telecom, ces forfaits illimités sont également sans engagement de durée.

