12 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction | 12 juillet 2025 à 05h45

Ce que les dernières fuites nous apprennent sur les futurs iPhone 17

Crédit Photo : Majin Bu

À deux mois de la keynote d’Apple prévue en septembre, les rumeurs autour des prochains iPhone 17 s’intensifient. Fuites d’accessoires, indiscrétions de leakers asiatiques et confirmations de sources croisées lèvent progressivement le voile sur une gamme qui s’annonce plus diversifiée et segmentée que jamais. Entre nouveaux coloris, design repensé pour les modèles Pro, et une répartition inédite de la mémoire vive selon les versions, Apple semble affiner sa stratégie de différenciation. Tour d’horizon des dernières informations crédibles.

Une palette de couleurs élargie pour les iPhone 17 et 17 Air

La première grande nouveauté pourrait bien se jouer sur le plan esthétique. Des clichés en provenance d’Asie, relayés par le leaker yeux1122, montrent ce qui serait des composants destinés aux accessoires de la future génération d’iPhone. Ces images laissent entrevoir les futurs coloris de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Air.

• Cinq teintes pour l’iPhone 17 « classique »

Selon ces fuites, l’iPhone 17 serait décliné en cinq coloris : Noir, Argent, Bleu,Vert, et Violet.

Ce retour remarqué du vert et du violet vient remplacer les coloris plus vifs (rose, bleu-vert) présents sur les iPhone 15 et 16, marquant une évolution vers une palette à la fois fraîche et plus adulte. Des rumeurs antérieures hésitaient entre l’un ou l’autre, mais il semble qu’Apple ait choisi de proposer les deux.

• Une gamme plus sobre pour l’iPhone 17 Air

L’iPhone 17 Air qui viendra prendre la relève du 16 Plus, se distinguerait par une palette plus « premium », traduisant son positionnement plus haut de gamme. Quatre couleurs seraient prévues : Noir, Argent, Or clair, et Bleu très pâle, proche du "Sky Blue" évoqué sur les futurs modèles Pro.

Ce choix confirme la volonté d’Apple de faire de l’Air un modèle à part entière, plus fin, plus élégant, et visuellement différencié de l’iPhone 17 classique.

Nouveau design pour les iPhone 17 Pro : un module photo horizontal et un logo repositionné

L’évolution du design des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max constitue l’un des changements les plus marquants de cette génération. Apple préparerait une refonte visuelle majeure, rompant avec le fameux bloc carré qui abrite les capteurs photo depuis plusieurs générations.

• Un module photo étendu à l’horizontale

Selon plusieurs sources concordantes, dont Majin Bu et Sonny Dickson, Apple opterait cette année pour un module photo rectangulaire s’étendant sur toute la largeur du dos de l’appareil, à la manière des récents Pixel 9. Cette configuration imposante nécessiterait également un repositionnement du logo Apple, désormais plus bas, centré non plus sur la coque mais par rapport à la bande en verre sous le module photo.

Ce changement a été observé sur des coques transparentes déjà en circulation chez certains accessoiristes, avec un placement du logo bien plus bas que sur les iPhone 16 Pro. Il s’agirait d’une première depuis le repositionnement intervenu avec les iPhone 11, et cela pourrait avoir un impact sur l’intégration du système MagSafe.

Une segmentation technique marquée par la RAM

Au-delà du design et des couleurs, une autre distinction de taille devrait intervenir entre les différents modèles : la quantité de mémoire vive (RAM) embarquée. Et à ce jeu-là, tous les iPhone 17 ne seraient pas logés à la même enseigne.

• 12 Go de RAM pour les modèles premium… mais seulement 8 Go pour l’iPhone 17

Le leaker chinois Fixed Focus Digital, qui s’était illustré par la justesse de ses prédictions sur l’iPhone 16e, affirme que les iPhone 17 Pro, 17 Pro Max et 17 Air seraient équipés de 12 Go de RAM, tandis que l’iPhone 17 standard resterait limité à 8 Go, comme les iPhone 16 et 15 avant lui.

Une différenciation qui ne serait pas qu’esthétique ou marketing, mais aussi technique. Ce choix pourrait être dicté par des contraintes d’approvisionnement, comme le laissait entendre l’analyste Ming-Chi Kuo il y a quelques mois. Selon lui, Apple aurait opté pour cette configuration afin de sécuriser les volumes de production, tout en réservant ses composants les plus performants aux modèles à plus forte marge.

Une stratégie claire : différencier pour mieux segmenter

Ces multiples éléments confirment la stratégie adoptée par Apple ces dernières années : renforcer la différenciation entre les modèles, non seulement sur la taille, mais aussi sur l’identité visuelle, la qualité des matériaux et désormais les performances techniques.

L’iPhone 17 devient un modèle d’entrée dans la gamme, aux coloris plus variés mais à la fiche technique légèrement bridée.

L’iPhone 17 Air s’impose comme un produit à part entière, plus fin, plus sobre, et doté de caractéristiques jusqu’ici réservées aux Pro.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max, eux, confirment leur statut de vaisseaux amiraux, avec un nouveau design, plus de RAM, et probablement d'autres innovations à venir (batterie, photo, IA…).

Rendez-vous en septembre

Si Apple reste fidèle à son calendrier habituel, la présentation officielle des iPhone 17 se tiendra courant septembre, lors d’un keynote très attendu. D’ici là, les fuites continueront certainement à s’accumuler. Mais à ce stade, une chose est claire : Apple prépare une génération plus cohérente, mieux segmentée et davantage pensée pour répondre à une variété de publics.

La révolution de septembre 2025 ne sera peut-être pas technologique… mais elle sera assurément stratégique.