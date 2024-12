30 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Ces smartphones ne pourront plus utiliser WhatsApp à partir du 1er janvier 2025

WhatsApp va cesser de fonctionner sur certains modèles de smartphones à partir du 1er janvier. Les applications mobiles, comme WhatsApp, abandonnent progressivement les anciens smartphones pour des raisons de sécurité. Les mises à jour régulières de WhatsApp excluent progressivement les téléphones les plus anciens.

Il faut savoir que depuis plusieurs années, l'évolution de WhatsApp s'accompagne toujours de l'abandon de certains appareils obsolètes. Si Meta s'efforce de garantir une compatibilité maximale, des anciens modèles finissent par ne plus être pris en charge et ne reçoivent plus de mises à jour.

Cette fois, de nombreuses marques de smartphones sont concernées. Certains modèles de smartphones Samsung, Motorola, LG et Sony. Ces appareils, équipés d'Android KitKat ou de versions plus anciennes, sont considérés comme obsolètes.

Voici la liste complète des smartphones obsolètes :

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola : Moto G (1ère Génération), Razr HD, Moto E (2014)

HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Ces appareils ne prendront plus en charge WhatsApp et toutes les données multimédias et l'historique des discussions seront supprimés. Pour ceux qui possèdent ces smartphones, il est fortement recommandé de sauvegarder toutes vos données et de les transférer sur un appareil plus récent. Pour les utilisateurs à la recherche d'une alternative, Telegram prend en charge les appareils Android fonctionnant sous Android 6.0 ou supérieur.