25 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

Cet été, votre smartphone en vacances peut mettre votre entreprise en danger

Alors que les déplacements s'intensifient pendant les vacances d'été, Zimperium, leader mondial de la sécurité mobile, met en garde les entreprises contre une recrudescence des cybermenaces mobiles visant leurs collaborateurs en congé. Conscients du relâchement de la vigilance des utilisateurs, qui utilisent souvent leurs appareils mobiles à des fins tant professionnelles que personnelles - les hackers profitent de cette période estivale pour multiplier leurs attaques. Selon les analyses menées, depuis le début de l'année 2025, par Zimperium, plus de 5 millions de réseaux Wi-Fi non sécurisés ont été détectés dans le monde et 33 % des utilisateurs continuent de se connecter à ces réseaux ouverts, exposant ainsi les données des entreprises à un risque immédiat.

Si vacances d'été rime avec déconnexion, les collaborateurs d'une entreprise sont souvent tentés de " jeter un œil sur leurs emails " et font malheureusement ainsi courir de sérieux risques à leur entreprise, en matière de cybersécurité. " Les appareils mobiles sont devenus la principale passerelle vers les données d'entreprise. Pourtant, en situation de mobilité, notamment pendant les périodes de forte affluence touristique, ils sont également les plus vulnérables. Le Wi-Fi non sécurisé, le phishing déguisé en alertes de voyage et les applications risquées téléchargées parallèlement créent une surface d'attaque idéale pour les cybercriminels, en particulier pendant les mois de forte affluence touristique. " a déclaré Kern Smith, VP of Global Solutions de Zimperium.

Les régions à risque pendant l'été

Les chercheurs de Zimperium ont identifié des pics importants d'activité des malwares mobiles en Asie du Sud-Est. Le Luxembourg est aussi un cas particulier, avec un nombre élevé de malwares mobiles ciblant les voyageurs internationaux et les appareils d'entreprise. Enfin, aux États-Unis, les grandes villes comme Los Angeles, New York, Portland, Miami et Seattle connaissent désormais une augmentation des menaces mobiles, due au nombre élevé de vacanciers, à l'utilisation intensive des appareils mobiles et à la généralisation des accès réseau non sécurisés.

Des menaces mobiles amplifiées par les voyages

Selon le 2025 Global Mobile Threat Report de Zimperium sur les menaces mobiles, les hackers se tournent de plus en plus vers une stratégie d'attaque axée sur les appareils mobiles. Les menaces les plus courantes auxquelles sont confrontés les employés en vacances sont les suivantes :

Attaques de type " man-in-the-middle " (MiTM) via des réseaux Wi-Fi publics ou malveillants

Hameçonnage déguisé en alertes de voyage, telles que de faux itinéraires ou de fausses cartes d'embarquement

Applications douteuses téléchargées pendant les vacances

Portails captifs collectant des adresses e-mails ou des numéros de téléphone, augmentant le risque d'hameçonnage