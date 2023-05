30 mai 2023 à 00h15 par Philippe | 30 mai 2023 à 08h20

ChatGPT, l'application officielle peut être désormais téléchargée sur iPhone

ChatGPT a enfin droit à sa propre application pour smartphone. Une semaine après son lancement aux États-Unis, l'application mobile officielle ChatGPT est lancée dans 11 pays supplémentaires par OpenAI.

Jusqu'à présent, il fallait se contenter de la version pour ordinateur ou passer par des alternatives à ChatGPT sur smartphone. OpenAI a préféré lancé une première application sur iOs. Pour l'instant, l'application est uniquement disponible pour l'iPhone.

Plus besoin d'écrire les requêtes pour converser avec ChatGPT

Cette version épurée n'affiche pas de publicité, et elle est toujours aussi rapide. De plus, OpenAI a introduit une nouvelle fonctionnalité de reconnaissance vocale. Il est possible avec l'application de converser avec l'IA sans avoir à écrire le texte. Il suffit d'énoncer votre demande vocalement, comme si vous utilisiez Siri ou l'assistant Google.

Attention aux arnaques sur l'App Store et le Play Store

L'absence d'application officielle, de nombreux développeurs peu scrupuleux ont cherché à générer des bénéfices. Sur l'App Store ou le Play Store, on trouve une multitude d'applications ChatGPT non officielles qui n'hésitent pas à jouer sur la confusion en se faisant passer pour une solution qui est éditée par OpenAI.

Ces sociétés facturent d'ailleurs l'utilisation de leur application à un prix très élevés. Les utilisateurs sont invités à donner leur numéro de carte bancaire afin de pouvoir bénéficier de tous les services des applications parfois frauduleuses.

La recherche de l'application relève donc du parcours du combattant car au milieu de ces copies ou fausses applications, elle est difficile à trouver. Il faut savoir que le ChatGPT officiel est gratuit pour une utilisation classique même via l'application.

L'application se synchronise automatiquement

L'application est également synchronisée avec votre compte OpenAI. Si vous n'avez pas effacées vos conversations, il est donc possible de les retrouver sur votre ordinateur. Et si vous êtes abonnés à ChatGPT Plus, vous pouvez également accéder à GPT-4 et aux plugins.

Pour les utilisateurs de smartphones Android, OpenAI n'a pas donné d'informations complémentaires sur la disponibilité de l'application. La maison mère indique uniquement qu'elle sera " bientôt sur vos appareils ". L'application devrait donc arriver dans les prochaines semaines sur Android.

L'application gratuite est téléchargeable sur l'App Store depuis un iPhone sous iOS 16.1 au minimum depuis ce lien.