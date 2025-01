20 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

Chine : le marché des smartphones reprend des couleurs en 2024

Après deux années de déclin, le marché des smartphones en Chine a amorcé une reprise en 2024 avec une croissance annuelle modérée de 4 %, atteignant 285 millions d’unités expédiées. Selon une récente de Canalys, cette dynamique positive résulte d’investissements stratégiques et d’innovations technologiques de la part des fabricants.

Une année de leadership pour vivo et Huawei

Avec 49,3 millions d’unités expédiées, Vivo a dominé le marché en 2024, détenant une part de marché de 17 %. Huawei, en deuxième position, a enregistré une croissance impressionnante de 37 % en glissement annuel, avec 46 millions d’unités expédiées. Apple, OPPO et HONOR se sont classés troisième, quatrième et cinquième respectivement, chacun détenant une part de marché de 15 %, soulignant l’intensité de la concurrence.

Une fin d’année dynamique

Au quatrième trimestre 2024, le marché des smartphones a connu une croissance annuelle de 5 %, avec 77,4 millions d’unités expédiées, portée par la saison des ventes haut de gamme, les subventions gouvernementales et les promotions de fin d’année. Apple a maintenu sa première place avec 13,1 millions d’unités expédiées, malgré une baisse de 25 % en raison d’une concurrence accrue des marques locales.

Vivo et Huawei ont suivi de près, chacun capturant 17 % de part de marché. Xiaomi s’est distinguée avec une croissance annuelle de 29 % au quatrième trimestre, expédiant 12,2 millions d’unités, tandis qu’OPPO a connu une progression de 18 % avec 10,6 millions d’unités expédiées.

Les moteurs de la croissance

« Le marché chinois des smartphones a montré une vitalité remarquable en 2024, grâce à une reprise stable sur les quatre trimestres », a déclaré Toby Zhu, analyste principal chez Canalys.

Dans le segment grand public, des marques comme HONOR, OPPO et vivo ont séduit les consommateurs avec des produits abordables combinant designs premium et durabilité. Sur le haut de gamme, les innovations telles que l’intelligence artificielle générative, les systèmes d’exploitation avancés comme HarmonyOS NEXT de Huawei et HyperOS de Xiaomi, ainsi que les percées dans les écrans pliables, ont stimulé les ventes.

Amber Liu, responsable de recherche chez Canalys, a ajouté : « vivo a consolidé sa position en exploitant efficacement les canaux en ligne et hors ligne, tout en renforçant ses partenariats et stratégies produits. De son côté, Xiaomi a réussi à stabiliser ses expéditions grâce à la fiabilité de ses séries numériques et aux synergies créées par son écosystème, incluant des produits électriques et électroménagers. »

Perspectives pour 2025

Lucas Zhong, analyste chez Canalys, prévoit que les expéditions de smartphones en Chine dépasseront les 290 millions d’unités en 2025. L’environnement macroéconomique stable, la politique de subventions nationales annoncée en janvier et les efforts des fabricants pour améliorer l’expérience utilisateur (autonomie élargie, designs plus fins et légers, systèmes d’exploitation dotés d’IA) devraient continuer à dynamiser le marché.