09 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Le chinois OnePlus dévoile son premier concept phone

Crédit Photo : OnePlus

Le chinois OnePlus, a dévoilé son tout premier concept phone inspiré du design de McLaren. Le OnePlus Concept One est le premier smartphone à utiliser un verre (verre électrochrome) dont la technologie lui permet de changer de couleur et de rendre la caméra arrière invisible.

Au dos du smartphone, la caméra, obscure, se confond à la coque et dès que l'utilisateur l'active, le verre s'éclaircit et la caméra se révèle. Le verre du OnePlus Concept One utilise des particules organiques pour créer des changements de transparence afin que le verre, recouvrant les objectifs de l'appareil photo, puisse passer en un instant du noir opaque au transparent dès que la camera est activée. Ainsi, au dos, le smartphone présente une surface lisse. Le verre offre également un avantage pratique, doublé d'un filtre polarisant intégré pour l'appareil photo, il permet aux utilisateurs d'obtenir des photos plus nettes et plus détaillées sous une forte lumière.

Le verre électrochrome est généralement composé de deux panneaux de verre avec un matériau de couleur changeante. Lors de la conception, la plus grande difficulté pour les équipes OnePlus était de le rendre mince et léger sans le fragiliser. Ici, les panneaux de verre ne font que 0,1 mm chacun, pour un total combiné de seulement 0,35 mm. C'est aussi mince qu'un film protecteur de vitre d'écran.

Dernier point, le verre du OnePlus Concept One ne prend que 0,7 seconde pour passer du noir opaque au noir clair, c'est plus rapide que ce qu'il faut à l'appareil photo pour s'activer complètement.