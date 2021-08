02 août 2021 à 12h22 par Philippe | 10 août 2021 à 14h26

Choisir une carte sim prépayée peut devenir une solution pratique

Crédit Photo : Mucho Mobile

Grand utilisateur ou consommateur occasionnel, vous n'avez pas les mêmes besoins. Vous téléphonez peu et sur de courtes durées avec des besoins vraiment basiques : l'achat d'une carte SIM prépayée peut devenir intéressant.

Avec une carte prépayée, vous ne payez que ce que vous consommez car la carte SIM prépayée offre une grande souplesse de consommation. Une carte prépayée est un système qui vous permet d'avoir un numéro de téléphone sans être engagé dans le temps, c'est une carte SIM sans abonnement. Au lieu de souscrire à un forfait que vous payez tous les mois, vous achetez du crédit à un montant donné pour un certain volume d'appels, de SMS/MMS, et de consommation internet.

La carte prépayée permet de mieux maîtriser son budget téléphonique. Elle est simple d'usage, sans contraintes et adaptée à tout besoin et tout budget. La carte SIM prépayée possède de nombreux atouts par rapport aux forfaits mobiles.

Le principe d'une carte prépayée est simple : vous achetez une carte SIM comprenant un certain montant de crédit, et au fur et à mesure de son utilisation, celui-ci se vide. Il existe en fait plusieurs types d'offres prépayées. Elles sont généralement vendues en kit, avec un téléphone ou en kit seul avec une carte prépayée. Ensuite, il suffit d'acheter des recharges.

Vous voyagez de temps en temps pour le travail ou vos loisirs. Les offres de cartes SIM prépayées pour l'international sont pratiques ; A titre d'exemple, si vous désirez vous rendre en Suisse, l'opérateur Mucho Mobile permet de se procurer des cartes SIM prépayées.

Autre point, vous souhaitez pouvoir joindre votre enfant et lui permettre d'appeler à tout moment. L'achat d'une carte SIM prépayée est une bonne alternative. Il peut ainsi se familiariser avec les téléphones portables. Cette formule permet de contrôler ses temps de communication sans craindre d'être hors forfait.