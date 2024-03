19 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Chute d'Apple en Chine : Huawei vend plus de smartphones qu'Apple

En 2024, les six premières semaines confirment la renaissance de Huawei en Chine. La marque aux pétales rouges a vendu plus de smartphones que son rival Apple, démontrant une performance remarquable face à la concurrence locale.

D'après les données de Counterpoint, les ventes d'iPhone ont subi une chute vertigineuse de 24% sur les six premières semaines de 2024, la pire performance du trimestre après Oppo (-29%). Cette dégringolade fait perdre à Apple sa place de leader sur le marché chinois (qu'il occupait au premier trimestre 2023) pour le reléguer à la troisième place, avec une part de marché de 16%, ex aequo avec Honor. C'est Vivo (18%) et Huawei (17%) qui dominent désormais le marché.

L'ex-géant du mobile effectue un retour en force sur son marché national grâce à une croissance explosive de ses ventes de 64% sur un an. Il est d'ailleurs à noter que Huawei et Honor sont les deux seuls fabricants chinois dont les ventes ont progressé au cours des six premières semaines de l'année.

Concurrence accrue et retard technologique : Apple en difficulté

Le déclin d'Apple s'explique en partie par l'iPhone 15. La firme se concentre sur le très haut de gamme, un segment où la concurrence s'est intensifiée ces derniers temps. Huawei, par exemple, propose des produits excellents malgré l'embargo américain sur les puces.

De plus, il est logique que l'iPhone 15 se vende moins bien en Chine, où l'iPhone 14 a connu un grand succès. D'après l'analyste Mengmeng Zhang, "l'iPhone 15 est un excellent appareil, mais il n'apporte aucune amélioration majeure par rapport à la génération précédente. Les consommateurs préfèrent donc conserver leur iPhone 14."

Face à la concurrence acharnée d'Oppo, Xiaomi, Honor et d'autres fabricants, et à son retard dans les technologies d'intelligence artificielle générative, Apple se trouve dans une position particulièrement difficile.

De plus, le ralentissement économique en Chine, particulièrement marqué sur le marché mobile (-7% depuis le début de l'année), pourrait signifier un retour des consommateurs vers des prix compétitifs, délaissant les fonctionnalités et les caractéristiques techniques. Cette tendance ne serait pas favorable à Apple.