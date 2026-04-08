08 avril 2026 à 00h00 par Philippe

Clap de fin pour Samsung Messages : Google prend définitivement la main

Après plus de quinze ans de présence sur ses smartphones, l’application de messagerie maison de Samsung s’apprête à tirer sa révérence. Le constructeur sud-coréen a officialisé l’arrêt définitif de Samsung Messages pour juillet 2026, actant une transition désormais irréversible vers Google Messages. Un tournant stratégique qui illustre à la fois l’évolution des usages et la dépendance croissante de l’écosystème Android aux services de Google.

Une page qui se tourne pour les Galaxy

Présente depuis les premiers modèles Galaxy au début des années 2010, Samsung Messages faisait figure de pilier dans l’expérience Android proposée par la marque. L’application gérait à la fois les SMS, les MMS et l’évolution vers le protocole Rich Communication Services (RCS), conçu pour moderniser les échanges mobiles avec accusés de réception, partage de médias en haute qualité et conversations de groupe enrichies.

Mais au fil des années, l’équilibre a changé. Google Messages s’est progressivement imposé comme la solution de référence sur Android. Dès 2021, Samsung amorçait le virage en installant par défaut l’application de Google sur ses Galaxy S21. Une décision qui n’a cessé depuis de se renforcer, jusqu’à la disparition pure et simple de sa propre alternative sur les modèles les plus récents.

Arrêt programmé en juillet 2026

La fin de Samsung Messages est désormais actée. À partir de juillet 2026, l’application ne permettra plus d’envoyer ni de recevoir des messages classiques. Seules certaines fonctions limitées subsisteront, notamment les communications liées aux numéros d’urgence ou aux contacts prioritaires.

Pour éviter toute rupture brutale, Samsung prévoit un accompagnement progressif. Des notifications intégrées guideront les utilisateurs vers Google Messages, avec une procédure simple pour le définir comme application de messagerie par défaut. Il sera également possible de télécharger l’application via le Play Store pour ceux qui ne l’auraient pas encore installée.

L’argument de l’intelligence artificielle et du RCS universel

Pour justifier ce choix, Samsung met en avant la nécessité d’unifier l’expérience de messagerie sur Android. Google Messages concentre aujourd’hui les développements les plus avancés, notamment autour de l’intelligence artificielle.

L’application propose déjà des fonctions de détection des spams et des tentatives d’arnaques, ainsi que des suggestions de réponses automatiques. L’intégration de Gemini ouvre également la voie à des usages plus poussés, comme la génération de messages ou la retouche intelligente de photos directement dans les conversations.

Autre argument clé : la compatibilité étendue du RCS. Désormais, ce standard fonctionne de manière universelle entre Android et iPhone depuis l’arrivée d’iOS 18, renforçant l’intérêt d’une solution commune à l’échelle de l’écosystème mobile.

Une transition déjà largement engagée

L’abandon de Samsung Messages ne constitue pas une surprise. Depuis 2024, la marque avait cessé de préinstaller son application sur plusieurs modèles récents, dont les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6. Le Galaxy S25, puis les générations suivantes, ont confirmé cette orientation en faisant totalement l’impasse sur la messagerie maison.

Dans le même temps, Samsung a progressivement aligné sa stratégie logicielle sur celle de Google, notamment en matière d’intelligence artificielle et de services. Cette convergence se traduit aujourd’hui par une dépendance accrue aux applications de la firme de Mountain View.

Des exceptions et quelques effets secondaires

Tous les utilisateurs ne seront pas concernés de la même manière. Les smartphones fonctionnant sous Android 11 ou une version antérieure continueront de prendre en charge Samsung Messages, principalement pour des raisons de compatibilité technique. Il s’agit souvent d’anciens modèles comme les Galaxy S9 ou Galaxy Note 9.

En revanche, certains appareils subiront des limitations. Les montres connectées Samsung sous Tizen OS, c’est-à-dire celles commercialisées avant la Galaxy Watch4 ne pourront plus afficher l’historique complet des conversations après l’arrêt du service. L’envoi et la réception de messages resteront possibles, mais sans accès aux échanges passés.

Autre point à surveiller : les conversations RCS en cours pourraient être temporairement perturbées lors du changement d’application, notamment sur les appareils lancés avant 2022. Une situation qui devrait toutefois se stabiliser une fois les deux interlocuteurs passés sur Google Messages.

Vers un Galaxy de plus en plus “Google” ?

Au-delà de la simple disparition d’une application, cette décision symbolise une évolution plus profonde. Samsung, longtemps attaché à proposer ses propres services, semble désormais privilégier l’intégration des solutions Google pour offrir une expérience plus homogène.

Un choix stratégique qui interroge sur l’identité logicielle des futurs Galaxy. À mesure que les applications maison disparaissent au profit de celles de Google, la frontière entre les deux écosystèmes s’amenuise. Une transformation silencieuse, mais structurante, pour l’avenir de la marque sud-coréenne.