05 janvier 2026 à 00h00 par Philippe

Clicks Communicator : le pari assumé du smartphone à clavier physique, à contre-courant du tout tactile

Cela fait bien longtemps que les claviers physiques ont perdu la bataille face aux écrans tactiles. Relégués au rang de curiosité technologique, ils continuent pourtant de susciter une véritable nostalgie et un intérêt bien réel chez une frange d’utilisateurs pour qui confort de frappe, précision et productivité priment sur la consommation de contenus. C’est précisément sur ce terrain que la start-up Clicks entend s’aventurer avec le Communicator, son tout premier smartphone complet, équipé d’un clavier QWERTY physique, et pensé avant tout pour… communiquer.

L’héritage BlackBerry, sans BlackBerry

BlackBerry a disparu du paysage mobile, mais son ADN continue d’inspirer. À l’époque où l’iPhone imposait le tout tactile, le constructeur canadien RIM croyait encore pouvoir résister grâce à ses claviers physiques, véritable signature de la marque. L’histoire a tranché autrement. Pourtant, le mythe n’a jamais totalement disparu.

Clicks, jeune pousse déjà connue pour ses coques-claviers destinées aux iPhone et à certains smartphones Android, franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Après avoir séduit les nostalgiques avec des accessoires, l’entreprise dévoile son projet le plus ambitieux : un smartphone à part entière, qui assume pleinement son positionnement rétro… et radicalement différent.

Un smartphone pensé pour écrire, pas pour scroller

Le Clicks Communicator n’a pas vocation à rivaliser avec les flagships Android du marché. Il ne cherche ni la surenchère de performances, ni l’excellence photographique. Son crédo est clair : la communication plutôt que la consommation.

Dès le premier regard, l’appareil évoque les BlackBerry d’antan. Compact, presque carré, il embarque un écran OLED tactile de 4,03 pouces affichant une définition de 1200 × 1080 pixels. Sous cet écran prend place un clavier QWERTY physique, composé de touches sensibles au toucher, capables non seulement de saisir du texte, mais aussi de servir à faire défiler l’interface sans poser le doigt sur la dalle.

Un capteur d’empreintes digitales est intelligemment intégré à la barre d’espace, tandis qu’une touche programmable « la Clicks Key » permet d’assigner des raccourcis personnalisés.

Signal, Message Hub et Niagara : l’anti-notification par excellence

C’est sur le terrain logiciel que le Communicator affirme le plus clairement sa philosophie. Le smartphone tourne sous Android (annoncé selon les sources sous Android 15 ou Android 16 selon l’état d’avancement du développement), avec une promesse de deux ans de mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité.

Clicks s’appuie sur le Niagara Launcher pour proposer une interface épurée et fonctionnelle. Au cœur de celle-ci se trouve le Message Hub, un espace centralisant les messages provenant de Gmail, WhatsApp, Slack ou encore des SMS. L’objectif : éviter la dispersion, limiter les interruptions et permettre de répondre directement depuis l’écran d’accueil, sans multiplier les applications.

Sur la tranche de l’appareil, un bouton baptisé Signal joue un rôle clé. Entouré d’une LED personnalisable (couleurs, animations, priorités), il permet d’identifier d’un coup d’œil les messages importants. Il peut aussi servir à enregistrer des notes vocales, dicter des messages ou capturer et transcrire des réunions. Clicks prévoit d’ouvrir cette fonctionnalité aux applications tierces.

Des choix techniques cohérents avec le positionnement

Sans surprise, la fiche technique reste mesurée. Le Clicks Communicator embarque un unique capteur photo arrière de 50 mégapixels, complété par une caméra frontale de 24 mégapixels, suffisante pour les appels vidéo. L’appareil prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4, et conserve une prise jack 3,5 mm, devenue rare sur le marché.

La batterie affiche une capacité de 4 000 mAh, avec recharge via USB-C et recharge sans fil magnétique compatible Qi2. Le stockage interne atteint 256 Go, extensible via microSD (jusqu’à 2 To). Le smartphone accepte une nano-SIM et une eSIM, et mise sur un chiffrement matériel des données.

Compact (130,5 × 78,63 × 12 mm) et relativement léger (170 g), le Communicator joue aussi la carte de la personnalisation, avec une coque arrière interchangeable déclinée en plusieurs coloris.

Un appareil complémentaire, pas un remplaçant

Clicks ne s’en cache pas : le Communicator est pensé comme un appareil secondaire, destiné à accompagner un smartphone plus classique. Il s’adresse aux professionnels, aux adeptes de la messagerie intensive, ou tout simplement à celles et ceux qui souhaitent réduire leur dépendance aux flux de contenus et aux notifications incessantes.

Ironie assumée : malgré son clavier physique, l’écran reste parfaitement tactile. Un compromis nécessaire pour conserver la compatibilité avec l’écosystème Android moderne.

Prix et disponibilité

Le Clicks Communicator sera présenté au CES 2026 à Las Vegas. Les précommandes sont ouvertes jusqu’au 27 février 2026 via le site officiel de la marque. Un acompte de 199 dollars est requis, ou un paiement anticipé au tarif « early bird » de 399 dollars. Le prix final est fixé à 499 dollars.

La commercialisation débutera aux États-Unis dans un premier temps, avec des livraisons prévues courant 2026.