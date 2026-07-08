08 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

Clicks Communicator : le smartphone Android qui ressuscite l'esprit BlackBerry avec un vrai clavier physique

Longtemps considéré comme un format révolu, le smartphone à clavier physique pourrait bien faire son retour. Dévoilé pour la première fois au CES 2026 sous la forme d'un prototype statique, le Clicks Communicator se dévoile désormais en fonctionnement à travers une longue vidéo de présentation publiée par son constructeur. L'occasion de découvrir plus en détail ce smartphone atypique qui assume pleinement son héritage BlackBerry tout en l'adaptant aux usages modernes d'Android.

Avec son petit écran AMOLED, son clavier physique complet, sa prise jack et son interface pensée avant tout pour la communication, le Communicator ne cherche pas à rivaliser avec les smartphones haut de gamme actuels. Son objectif est tout autre : séduire les utilisateurs nostalgiques des BlackBerry, mais aussi ceux qui souhaitent retrouver un appareil plus simple, plus productif et moins orienté vers les réseaux sociaux.

Un hommage assumé aux BlackBerry

Dès le premier regard, le Clicks Communicator évoque les célèbres smartphones professionnels qui ont marqué les années 2000. Son écran de 4,03 pouces occupe la partie supérieure de la façade tandis qu'un véritable clavier QWERTY prend place en dessous.

Cette conception rappelle immédiatement les derniers BlackBerry, mais le constructeur ne cache pas son inspiration. Le projet a d'ailleurs bénéficié de l'expertise de Joseph Hofer, ancien concepteur de claviers chez BlackBerry, chargé de retrouver les sensations de frappe qui avaient fait le succès de la marque canadienne.

Le clavier constitue naturellement la pièce maîtresse du smartphone. Il intègre notamment un lecteur d'empreintes digitales directement dissimulé sous la barre d'espace, une touche programmable baptisée Clicks Key permettant de lancer rapidement une application ou un assistant vocal, ainsi qu'une touche dédiée aux commandes intelligentes. Sur la tranche du téléphone, un bouton supplémentaire permet d'enregistrer instantanément des mémos vocaux.

Clicks complète l'ensemble avec une LED de notification personnalisable capable d'afficher des couleurs différentes selon les applications ou les contacts.

Une interface pensée pour écrire plutôt que faire défiler les réseaux sociaux

Le Communicator tourne sous Android avec une interface largement personnalisée reposant sur le célèbre Niagara Launcher. L'objectif est de proposer une expérience beaucoup plus épurée que celle des smartphones Android traditionnels.

L'écran d'accueil affiche uniquement quelques applications essentielles accompagnées de widgets, tandis que l'ensemble des autres applications reste accessible via une liste alphabétique particulièrement sobre. Une recherche instantanée au clavier permet également de lancer rapidement une application simplement en tapant son nom.

Clicks résume sa philosophie avec une formule simple : un smartphone conçu pour communiquer plutôt que consommer. Le constructeur cible les utilisateurs qui passent une grande partie de leur journée à rédiger des courriels, échanger sur les messageries instantanées ou gérer leur activité professionnelle, tout en souhaitant limiter le temps passé à faire défiler les contenus des réseaux sociaux.

Pour renforcer cette orientation, le Communicator intègre un hub de messagerie centralisant plusieurs services comme Gmail, WhatsApp, Telegram ou encore Slack.

Une fiche technique moderne malgré son look rétro

Si son design évoque les smartphones d'il y a quinze ans, sa fiche technique est bien plus actuelle.

Le Clicks Communicator embarque un écran AMOLED de 4,03 pouces affichant une définition de 1 200 × 1 080 pixels. Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 8300 accompagné de 256 Go de stockage.

L'appareil dispose également de :

un capteur photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique ;

une caméra frontale de 24 mégapixels ;

une batterie de 4 000 mAh ;

une recharge via USB-C ainsi qu'une recharge sans fil ;

le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC compatible avec Google Wallet ;

trois microphones et deux haut-parleurs stéréo ;

un capteur de pression barométrique.



Parmi les éléments devenus rares sur les smartphones actuels figurent également une prise casque 3,5 mm, un lecteur microSD compatible avec des cartes allant jusqu'à 2 To ainsi qu'une coque arrière amovible permettant d'accéder aux emplacements SIM et microSD.

En revanche, malgré cette coque démontable, la batterie n'a pas été conçue pour être remplacée facilement par l'utilisateur.

Android mis au service de la productivité

Clicks promet un suivi logiciel particulièrement ambitieux pour son premier smartphone.

Le Communicator sera livré avec Android et bénéficiera de quatre années de mises à jour majeures du système ainsi que de cinq années de correctifs de sécurité, une durée qui dépasse celle proposée par de nombreux smartphones de cette gamme tarifaire.

Toutes les applications Android restent compatibles avec l'appareil, y compris Android Auto, permettant de profiter des fonctions GPS ou multimédia directement dans un véhicule.

Lors de la vidéo de démonstration publiée par Clicks, certains éléments de l'interface apparaissent encore en cours de développement. Le constructeur précise toutefois qu'il s'agit d'une version préliminaire du logiciel, la commercialisation n'étant prévue qu'au cours du quatrième trimestre 2026.

Un smartphone pensé comme un second appareil

Contrairement à la majorité des constructeurs, Clicks ne présente pas son Communicator comme un smartphone destiné à tout faire.

La marque estime que la plupart des utilisateurs continueront à utiliser leur téléphone principal pour la photographie, la vidéo ou les usages multimédias. Le Communicator est plutôt conçu comme un appareil complémentaire, centré sur les appels, les courriels, les messages et la rédaction de textes.

Cette approche s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux utilisateurs souhaitant réduire leur dépendance aux réseaux sociaux sans renoncer aux services modernes d'Android.

Prix, disponibilité et arrivée en France

Le Clicks Communicator sera commercialisé au tarif de 499 dollars, avec une offre de lancement ayant permis aux premiers acheteurs de le réserver à partir de 399 dollars. Les précommandes nécessitent actuellement le versement d'un acompte de 199 dollars directement sur le site du constructeur.

Aucun prix officiel en euros n'a encore été annoncé. Une fois la TVA, les frais d'importation et les coûts de livraison ajoutés, le tarif final sera toutefois supérieur à une simple conversion du prix américain.

La commercialisation est prévue pour le quatrième trimestre 2026.

Contrairement à de nombreux projets de niche, la France figure bien parmi les pays pouvant être livrés. En revanche, aucun partenariat avec des enseignes comme Fnac, Boulanger ou Amazon France n'a été annoncé pour le moment, les commandes devant être effectuées directement auprès de Clicks.

Le constructeur doit également finaliser la certification de son smartphone auprès des opérateurs français avant les premières expéditions.

Une alternative originale sur un marché uniformisé

À l'heure où la quasi-totalité des smartphones adoptent le même format tactile, le Clicks Communicator fait figure d'exception. Son positionnement n'est pas celui d'un appareil destiné au grand public, mais d'un produit de niche qui mise sur une expérience de frappe unique, une interface volontairement minimaliste et un design inspiré des BlackBerry qui ont marqué toute une génération.

Face à des concurrents comme l'Unihertz Titan 2 Elite, également doté d'un clavier physique, Clicks entend se distinguer par une meilleure intégration logicielle, un suivi des mises à jour plus long et une expérience utilisateur entièrement centrée sur la communication et la productivité. Pour les amateurs du célèbre clavier BlackBerry, le Communicator apparaît ainsi comme l'une des propositions les plus abouties de ces dernières années.