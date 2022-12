16 décembre 2022 à 00h15 par Philippe | 16 décembre 2022 à 07h39

Coco Pense et Coco Bouge, une application mobile qui fait faire une pause sportive aux enfants

De nombreuses études le martèlent, les enfants passent trop de temps devant les écrans et ce dès leur plus jeune âge. Une application qui inclut une pause sportive après 15 minutes de jeu.

Disponible sur IOS et Android, l’application Coco Pense et Coco Bouge propose désormais une pause sportive aux enfants en plus des 30 jeux éducatifs pour travailler le français, les maths, la logique, la mémoire et l’attention.Cette application de jeux éducatifs sur tablette et smartphone propose plus de 30 jeux éducatifs et physiques variés pour les enfants de 5 à 10 ans. Avec un temps d'écran intelligent mis en place, chaque enfant peut travailler son attention, sa mémoire, sa motricité et même réviser son calcul mental ou son français. L'application est certifiée " Educational app store ".

Le concept est simple. Au bout de 15 minutes de jeu sur l’écran, l’application se coupe et propose à la place des exercices physiques adaptés aux plus petits. Une façon ludique et amusante d’amener les enfants à bouger suffisamment pour leur permettre d’avoir une bonne santé physique et psychique.

Toutes les 15 minutes de jeux sur COCO PENSE, temps moyen d’attention d’un enfant, l’application se bloque automatiquement et impose une pause sportive aux enfants. Ils vont alors danser, bouger, mimer, etc… dans le but de s’aérer le cerveau. Les parents pourront sélectionner et paramétrer en amont les exercices qui stimulent cette fois-ci les fonctions motrices.