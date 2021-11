08 novembre 2021 à 04h00 par Philippe

ColorOS 12 : la nouvelle interface mobile d'Oppo basée sur Android 12

Oppo vient de lancer son nouveau système d'exploitation : ColorOS 12. Basée sur Android 12, la nouvelle version du système d'exploitation, ColorOS 12 s'appuie sur le concept d'Infinite Design.

Ce nouvel OS présente de nouvelles icônes, des animations améliorées et un cadre d'information convivial qui s'adaptent à différentes langues et différentes cultures. D'abord disponible sur l'Oppo Find X3 Pro en décembre, la mise à jour sera étendue à d'autres modèles dans les mois à venir.

Le nouveau ColorOS 12 règle les problèmes de latences et de bugs après une utilisation prolongée. Son moteur d'animation Quantum adopte plus de 300 animations afin d'améliorer les effets animés. Des fonctions pratiques telles que PC Connect2, 3-Finger Translate (avec Google Lens), FlexDrop ou encore Phone Manager ont été incluses.

ColorOS 12 comprend toutes les fonctions de sécurité d'Android 12, y compris les tableaux de bord de confidentialité, le partage de la localisation et les indicateurs du micro et de l'appareil photo. Le nouvel OS conserve aussi les fonctions développées au sein de l'équipe Oppo, telles que Private System, Private Safe et App Lock.

Oppo a également amélioré la conformité des données en matière de stockage et de processus avec des serveurs déployés partout à travers le monde. Les données des utilisateurs sont localisées dans des serveurs proches de chez eux en format texte brut, et transmises en utilisant un protocole propriétaire.