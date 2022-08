29 août 2022 à 00h15 par Philippe

Comment allumer votre Iphone cassé ?

Selon les données 2021 du Global Consumer Survey, une étude réalisée par Statista classe Apple en deuxième position des marques les plus utilisées par les Français. Les smartphones iPhone font en effet partie des téléphones les plus fiables et les plus durables du marché. Malgré leur grande résistance, il peut arriver que les iPhone subissent quelques chocs qui peuvent entrainer son dysfonctionnement. Lorsque votre téléphone est cassé, il est alors nécessaire de le réparer. Voici quelques idées pour vous aider à allumer votre iPhone cassé.

Les vérifications simples pour savoir si l'iPhone fonctionne

Votre iPhone ne s'allume plus et vous souhaitez savoir s'il fonctionne toujours ou pas ? Pas de panique, il existe de nombreuses solutions qui permettent de vérifier l'état de fonctionnement de votre smartphone.

Branchez votre iPhone à un chargeur

On n'y pense pas forcément tout de suite, mais dans certains cas, le problème peut provenir de l'état de batterie de votre téléphone. En effet, si votre iPhone ne s'allume plus, cela peut simplement dire qu'il est déchargé. Dans ce cas, il suffit de le mettre en charge en utilisant votre chargeur habituel.

Vérifiez le câble d'alimentation

Lorsque vous mettez votre iPhone en charge et qu'il ne s'allume toujours pas, deux situations peuvent être à l'origine de ce problème. Soit la batterie de votre téléphone est déchargée complètement, soit le câble d'alimentation est défectueux. Dans le premier cas, vous n'avez pas d'autre choix que de changer la batterie de votre iPhone. S'il s'agit de la seconde hypothèse, vous devez alors changer le câble d'alimentation de votre téléphone.

Comment forcer un redémarrage sur l'iPhone ?

Dans certains cas, lorsque votre iPhone ne s'allume plus, il est parfois nécessaire de forcer son redémarrage pour pouvoir l'utiliser. En effet, votre iPhone peut parfois souffrir d'un problème logiciel. Cela se produit généralement lorsqu'une mise à jour iOS a mal tourné ou lorsqu'il y a un souci au niveau du système. Le redémarrage forcé de l'appareil résout généralement ce problème. Cependant, le redémarrage forcé d'un téléphone iPhone dépend en grande partie du modèle.

Redémarrage forcé de l'iPhone 6S et plus ancien

Les anciens modèles d'iPhone sont équipés d'un bouton d'accueil physique. Ce qui rend leur redémarrage forcé beaucoup plus simple. Si vous utilisez par exemple un iPhone 5S, SE, 6, 6S, 6 Plus ou 6S Plus, il suffit d'appuyer puis de maintenir le bouton « Home » avec le bouton « Sleep/Wake » jusqu'à ce que le logo Apple ne s'affiche sur l'écran de l'appareil. Une fois que le logo apparait, vous pouvez relâcher les deux boutons.

Redémarrage forcé de l'iPhone 7 et 7 Plus

L'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus sont également conçus avec un bouton d'accueil capacitif. Cependant, ces deux appareils disposent d'une combinaison de boutons de redémarrage forcé différente de celle des iPhone 6S et plus ancien. Pour forcer le redémarrage de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus, vous devez appuyer simultanément sur le bouton Marche/Veille et le bouton de diminution de volume. Continuez à maintenir ces deux boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse sur l'écran.

Redémarrage forcé iPhone 8, iPhone X et supérieur

Les modèles d'iPhone 8, X, Xs, Xs Max, Xr et plus ne dispose pas d'un bouton d'accueil physique. Ce qui rend leur processus de redémarrage forcé différent de celle des deux autres modèles. Si vous utilisez les derniers iPhone comme les iPhone X, Xs, Xs Max ou Xr, qui n'ont pas de bouton d'accueil, vous devez tout d'abord appuyer et relâcher rapidement le bouton « Augmenter volume ».

Appuyez et relâchez ensuite rapidement le bouton « Volume Down » puis maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple n'apparaisse sur l'écran. Relâchez enfin les deux boutons et le tour est joué, votre iPhone va redémarrer. Ce processus fonctionne également pour les iPhone 8 et 8 Plus.

Sauvegarder vos données sur un hard reset

La première étape d'un hard reset d'un iPhone consiste avant tout à sauvegarder tout le contenu de votre appareil. Ceci permet de les récupérer une fois que votre appareil a été réinitialisé. La méthode la plus rapide et la plus pratique est de sauvegarder toutes vos données sur le Cloud. Cela tombe bien, Apple vous permet de réaliser une sauvegarde de manière simple et rapide.

Pour cela, rendez-vous dans les réglages de votre appareil et cliquez sur votre identifiant Apple en haut de l'écran. Appuyez ensuite sur « iCloud » puis l'option « Sauvegarde iCloud ». Pour consulter toutes vos données sauvegardées, il suffit de cliquer sur le bouton « Gérer le stockage ».

Comment faire un hard reset sur un iPhone ?

En cas d'un projet de revente ou d'un problème récurrent sur votre iPhone, il est parfois utile d'effectuer un « hard reset ». Cette méthode a pour effet de le vider de toutes configurations personnelles, de lui rendre ses paramètres d'usine et d'effacer toutes traces potentiellement dommageables ou sensibles pour l'iPhone. Le hard reset est également une meilleure alternative lorsque vous avez d'ores et déjà tenté un redémarrage forcé et que le problème persiste.

Une fois que l'ensemble de vos données est sauvegardé, vous pouvez passer à la réinitialisation de votre iPhone. Pour commencer, rendez-vous dans les réglages de votre appareil et accédez à la section « Général ». Scroller ensuite le menu tout en bas jusqu'à arriver sur le bouton « Réinitialiser ». Dans le menu suivant, cliquez sur l'option « Effacer contenu et réglages ».

Dès lors que vous avez déjà sauvegardé vos données, vous pouvez appuyer sur l'option « Effacer maintenant » en toute tranquillité. Voilà, vous venez d'effectuer un hard reset sur votre iPhone. Précisons par ailleurs que cette procédure fonctionne également sur un iPad.

Il est également possible de remettre votre iPhone dans son état de « sortie d'usine ». En effet, une fois que la réinitialisation de votre appareil a commencé, votre iPhone va vous demander votre code de déverrouillage. Vous devez alors confirmer deux fois que vous souhaitez vraiment remettre votre appareil à zéro. Pour finaliser le processus, appuyez sur « Effacer l'iPhone » qui apparait en rouge sur l'écran.

Pour confirmer et finaliser le processus de remise en l'état « sortie d'usine », vous devez saisir votre mot de passe Apple. Ce dispositif mis en place par Apple permet à votre iPhone de ne pas être réinitialisé pour être ensuite vendu à une personne malintentionnée. Après cette dernière étape, il suffit de cliquer sur le bouton « Effacer » en haut à droite pour terminer l'opération.

Votre iPhone va alors redémarrer en affichant le logo d'Apple au centre de l'écran. À la fin du démarrage, votre appareil sera comme au premier jour avec un écran d'accueil identique à celui d'un iPhone neuf.

Les solutions si votre écran est brisé

Comme c'est le cas pour la plupart des smartphones, les iPhone sont fabriqués avec du verre et des composants plus délicats. Par conséquent, lorsqu'ils tombent, il y a de fortes chances que son écran se fissure ou se casse. Lorsque c'est le cas, il est très important de connaitre les gestes à effectuer pour éviter d'endommager davantage votre appareil.

Évaluez les dégâts

Lorsque l'écran de votre iPhone est cassé, il est nécessaire d'évaluer les dégâts avant de prendre une décision. En effet, les écrans cassés peuvent se présenter sous différentes formes. Il peut s'agir d'une petite fissure ou d'un écran totalement brisé qui rend votre iPhone inutilisable.

Le dégât est dit minime lorsque les fissures sont superficielles. Ces fissures peuvent malheureusement entrainer l'entrée de la poussière et de l'humidité dans votre iPhone. Pour éviter des dommages supplémentaires, vous pouvez protéger votre appareil en installant un protecteur d'écran en verre trempé.

En cas de dommage modéré, vous pouvez poser un ruban adhésif transparent dessus. Ceci permet d'éviter que des morceaux de verre ne tombent. Cette solution protège aussi vos doigts des éclats de verre brisés. Enfin, en cas de dommage important, il est nécessaire de prendre des mesures spéciales. Il peut en effet arriver que les capteurs tactiles et autres matériels de votre écran soient endommagés par l'impact.

De ce fait, si votre iPhone ne fonctionne plus comme d'habitude, vous n'avez d'autres choix que de consulter un professionnel.

Rendez-vous dans un Centre de Service Agréé Apple

Si vous avez l'écran de votre iPhone cassé, la meilleure façon de pouvoir s'assurer d'une réparation bien faite est de contacter un Centre de Service Agréé Apple, autrement dit, un Apple Store. En contactant un Apple Store, vous avez en effet l'assurance que les pièces utilisées seront 100 % certifiées Apple. Vous bénéficierez également d'une garantie de 90 jours sur la réparation de votre téléphone.

D'autre part, les techniciens certifiés Apple prennent des notes dans votre dossier pour vous permettre de bénéficier d'un bon suivi lors de vos prochaines réparations. Faire appel à un Apple Store est donc la manière la plus fiable de pouvoir assurer une bonne durée de vie à votre iPhone.

Que faire si votre iPhone tombe dans l'eau ?

Il peut arriver que votre iPhone vous glisse des mains et tombe par accident dans l'eau. Rassurez-vous, cela n'a rien d'alarmant, surtout si vous prenez très rapidement les dispositions qu'il faut. Voici quelques réflexes à adopter lorsqu'une telle situation se produit.

Effectuez un séchage externe

La première chose à faire lorsque votre iPhone tombe dans l'eau est de l'en sortir immédiatement, si cela est possible. Ne pensez même pas à brancher votre appareil pour vérifier si ce dernier fonctionne toujours. Dans le cas où votre iPhone était branché avant de tomber dans l'eau, débranchez-le très soigneusement.

De plus, n'essayez pas d'allumer votre iPhone, car ce réflexe peut causer des courts-circuits. Si votre téléphone est mouillé dans un étui, pensez aussi à le retirer rapidement et n'oubliez pas d'enlever la carte SIM. Si vous pouvez enlever la batterie de votre appareil, n'hésitez pas aussi à le faire. Ceci permettra de réduire l'impact de l'eau et éviter par la même occasion que l'eau n'endommage les composants. Une fois que toutes ces opérations sont effectuées, essuyez l'excès et le liquide extérieur puis secouez doucement votre iPhone pour dégager les prises et les ports.

Séchez votre iPhone avec des grains de riz sec

Une fois que le séchage externe est réalisé, il est nécessaire d'aspirer autant de liquide intérieur que possible de votre iPhone. Résistez à la tentation d'utiliser un traitement thermique comme un sèche-cheveux par exemple, car cela risquerait d'endommager les composants internes de votre iPhone. Un ventilateur non chauffant serait sans doute une solution plus acceptable et moins risquée.

Cependant, la meilleure option pour extraire l'humidité de l'intérieur de votre appareil est d'utiliser un desséchant. En effet, vous pouvez mettre votre iPhone humide dans un grand bol de riz cru en prenant soin de le couvrir complètement. Laissez-y votre appareil pendant 48 heures environ. Le riz sec a la capacité d'absorber l'humidité avec efficacité. Seul inconvénient, il y a de fortes chances que la poussière infiltre les ports de votre iPhone, mais ce n'est qu'un moindre mal.

Séchez votre iPhone avec des sachets de silice

Pour retirer autant de liquide que possible de votre iPhone, l'utilisation des sachets de silice est également une solution efficace. Excellents absorbeurs d'humidité, les sachets de silice les plus efficaces se trouvent généralement dans les sacs neufs ou dans les boites à chaussures neuves.

Les sachets de silice sècheront proprement et efficacement votre iPhone. De plus, ils sont moins salissants que le riz sec. Cependant, il faudra également couvrir complètement votre iPhone et laisser les sachets agir au moins 48 heures pour un séchage complet.

Démontez complètement votre iPhone

Si vous êtes un adepte de bricolage, une autre solution pour réparer votre iPhone tombé dans l'eau est de le démonter. Pour ce faire, ouvrez votre iPhone en dévissant les vis du bas puis accédez à l'intérieur. Une fois que votre appareil est ouvert, séchez l'intérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'hésitez pas à retirer la batterie afin de réduire les risques de court-circuit.

Par ailleurs, gardez à l'esprit que cette manœuvre risque d'invalider toute couverture de garantie. Cette méthode est donc recommandée seulement si votre iPhone n'est plus sous garantie et qu'aucune des techniques précédentes ne fonctionne. De plus, il y a des risques que vos travaux de bricolage soient susceptibles d'aggraver la situation en cas de mauvaise manipulation. N'hésitez donc pas à faire appel à un professionnel pour un travail de qualité.