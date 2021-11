19 novembre 2021 à 10h00 par Philippe | 23 novembre 2021 à 11h44

Comment bien choisir son casino via un mobile ?

À nos jours, les Smartphones sont de plus en plus sollicités dans une panoplie de besoins au quotidien. Ainsi, il est possible d’y recourir également pour jouer au casino à travers différentes applications dédiées ou des sites web adaptés au mobile. Cependant, pour profiter des meilleures fonctionnalités et jouer dans le plus grand confort, le choix de votre casino pour mobile doit obéir à différentes règles.

Préférer un mobile casino sécurisé et fiable

La sécurité et la fiabilité dans l’univers du casino impliquent le choix exclusif de sites disposant une licence en bonne et due forme et légalement autorisés dans la juridiction québécoise. Par exemple, si vous résidez au Québec ou ailleurs en Europe, assurez-vous que les casinos en ligne basés en Europe à choisir possèdent une licence de la Commission des Jeux de Hasard.

Vérifier les différentes procédures de paiement proposées par le Casino

Si vous envisagez de jouer avec de l’argent réel sur un casino mobile québécois, nous vous conseillons de lire avant tout leur politique de paiement. Si certaines plateformes affichent les détails en la matière sur une page spécialement, d’autres préfèrent les intégrer aux conditions d’utilisation.

Vérifiez principalement les délais de traitement des retraits, les limites de dépôts et de retraits proposées, la possibilité de retirer de l’argent via votre mobile… Les casinos qui préfèrent des frais sur vos dépôts ou retraits sont à bannir.

Miser sur les modalités liées aux bonus

Bien qu’un casino qui propose des promotions pour ses joueurs soit une opportunité assez intéressante, il faudra faire attention aux conditions de bonus. De fait, vous devrez prendre le temps de vous informer sur les éventuelles exigences de mises de même que les autres règles relatives au bonus proposé. Une évaluation personnelle est nécessaire pour un choix qui obéit à vos besoins.

Tester son casino québécois avant de jouer

Quel que soit le degré d’attractivité affiché par le casino, il faudra toujours passer par la case « Démo ». Ainsi, vous pourrez réellement toucher du doigt les offres du site en termes de qualité et de confort de l’espace de jeux sans le moindre risque. En plus d’être gratuite, cette approche vous évitera de mauvaises surprises. Pour mieux découvrir les offres proposées par les établissements, consultez ce Guide de Référence au Québec (Canada)et décidez-vous en prenant en compte vos goûts et attentes sur plan ludique.

N’hésitez pas à essayer également la réactivité du service client. En effet, l’efficacité de la cellule d’assistance à la clientèle reste l’un des paramètres déterminants dans l’analyse de la respectabilité d’un établissement. De toute évidence, aucun joueur n’aimerait être reçu par un opérateur incompétent et discourtois. Il est donc de bon ton de vérifier le professionnalisme du service clientèle de chacun des casinos en ligne que vous rencontrerez.

Leur accessibilité via divers canaux (chat en live, e-mail et téléphone) et la pertinence de leur réponse sont autant de facteurs qui détermineront leur niveau de sérieux dans le domaine.

Miser sur une application de casino dédiée aux mobiles

S’il existe des mini versions des sites web pouvant s’adapter aux appareils mobiles, il serait plus opportun d’opter pour des applications spécialisées pour le jeu de casino sur mobile. Compatibles avec les systèmes d’exploitation Android et iOS, ces applications sont généralement proposées par les casinos en ligne eux-mêmes.

Par ailleurs, la vitesse et la fluidité de l’application sont également des critères non négligeables. À ce titre, assurez-vous que le temps de chargement des équipements mobiles soit assez court. Vous pourrez économiser non seulement votre data, mais aussi votre temps.

Tenir compte des jeux proposés

Si vous êtes passionné des machines à sous, votre bonheur lors de l’inscription dans un nouvel établissement serait sans doute conditionné par la variété des jeux disponibles. Assurez-vous donc que votre casino au Québec dispose d’une centaine de jeux allant des machines à sous classiques aux jeux de tables et de cartes RNG en passant par les machines à sous modernes.

Des offres plus exceptionnelles, telles que la mise à disposition des jeux exotiques, se révèlent parfaites pour sortir des sentiers battus tels que : courses hippiques virtuelles, Caribbean Stud Poker, Sic Bo, Pai Gow, jeux de grattage…

Choisir en fonction du fournisseur de logiciels

Quelles que soient vos préférences en matière de jeux de casino au Québec, vous devrez vérifier les fournisseurs de logiciels utilisés par l’établissement de jeux. Si ce dernier collabore avec un fournisseur de confiance, il serait fort probable que ses offres soient de bonne qualité. De ce fait, vous pourrez accéder aux graphismes améliorés et profiter des jeux de nouvelles éditions.

Vous devriez pouvoir essayer diverses versions de roulette, blackjack, vidéo poker, baccarat de même que de nouveaux jeux afin de diversifier votre expérience joueur à souhait. Microgaming, Evolution Gaming, NetEnt et Playtech font partie des fournisseurs de logiciels les plus connus de l’univers des jeux de hasard. Avec ces partenaires, profitez d’un gameplay fluide, des graphismes nets de même que d’excellents effets sonores.