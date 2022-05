02 mai 2022 à 00h15 par Philippe | 13 mai 2022 à 10h29

Comment bien protéger son smartphone contre les chocs ?

Vous venez d’investir plusieurs centaines d’euros dans l’achat d’un nouveau smartphone. Vous désirez lui accorder une protection solide et résistante pour que votre investissement puisse vous profiter à long terme. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs types de protection que vous pourriez apporter à votre téléphone. De l’achat d’une coque à l’installation d’une couche de vitre protégeant l’écran, il existe plusieurs protections pour les smartphones.

Quelle protection pour son écran ?

La protection de l’écran est essentielle, quel que soit le type de téléphone que vous possédez. Certaines marques de téléphone comme l’iPhone et certaines versions de Samsung sont résistantes aux liquides. Toutefois en cas de chute, l’impact de l’écran avec le sol est presque toujours désastreux. Des rayures peuvent apparaître également au fil de l’utilisation du téléphone, impactant souvent la fluidité de l’écran. Étant donné l’importance de l’écran, il est essentiel de renforcer sa protection aussitôt après l’achat.

La protection la plus simple pour l’écran est d’acheter une coque qui protège les alentours de l’écran. Vous pourrez en trouver sur des sites de ventes comme Cokitec.fr. Cependant, une telle protection est trop simpliste et ne couvre pas l’écran lui-même. Ce qui amène à recourir à une seconde forme de protection qui consiste à poser une couche de film plastique sur l’écran. Les films plastiques ont comme avantage de préserver la fluidité de l’écran et de le protéger contre les rayures. Toutefois, cette protection serait insuffisante pour éviter les fissures en cas de choc grave.

Une troisième forme de protection est tout de même envisageable pour l’écran. Cette troisième option de protection consiste à installer une couche de vitre épaisse sur l’écran. La vitre permettra d’éviter non seulement les rayures, mais également les fissures en cas de choc. L’insuffisance d’une telle protection réside dans son manque de durabilité. Vous risqueriez bien de changer de couche de vitre à chaque choc.

Quelle protection pour les autres compartiments de votre téléphone ?

Les autres parties d’un téléphone sont certes moins vulnérables, mais méritent toutes autant de protection que l’écran. Cela se justifie par un besoin de préserver l’esthétique du téléphone. La plupart des nouvelles versions de smartphones ont un niveau d’esthétique assez élevé. Certaines marques comme les iPhone et les Samsung ont notamment conçu des dos de téléphones en verre, ce qui renforce la résistance du téléphone.

Pour donc apporter une bonne protection globale à son smartphone, il faut opter pour les coques de façon générale. Vous pourrez en trouver pour toutes les marques chez Cokitec. Si vous tenez à préserver l’esthétique de votre téléphone, vous avez également la possibilité de personnaliser votre coque.