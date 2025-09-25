25 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction | 02 octobre 2025 à 13h36

Comment choisir entre fibre mutualisée FTTH et fibre dédiée FTTO ?

La connectivité constitue un enjeu majeur pour les entreprises dont les activités dépendent de la performance et de la fiabilité du réseau. Face à l’offre de fibre mutualisée FTTH et de fibre dédiée FTTO, comment déterminer la solution la plus adaptée aux usages et aux contraintes métiers ?

Évaluer les usages et la criticité des sites

Cartographier les besoins

La première étape consiste à identifier les usages importants qui structurent le quotidien des équipes. Les solutions cloud et SaaS, les ERP, les plateformes de VoIP et la visioconférence sollicitent fortement la bande passante. Leur performance dépend d’une connexion stable et d’une latence maîtrisée.

Il est ensuite nécessaire de distinguer les sites et processus critiques. Ces domaines ne tolèrent ni coupure, ni ralentissement. Leur connectivité doit donc bénéficier de garanties renforcées.

Enfin, certaines organisations sont soumises à des exigences de conformité et de sécurité plus strictes. Pour être efficaces, les solutions de connectivité doivent intégrer des mécanismes de supervision et de protection adaptés aux risques de cyberattaques.

Définir les critères réseau

Une fois les besoins identifiés, l’accès à la fibre en entreprise doit être évalué à travers des critères techniques précis. Un débit asymétrique peut convenir à des usages légers. Cependant, il se révèle vite insuffisant pour des applications critiques ou collaboratives.

Au-delà des performances réseau, d’autres paramètres contractuels doivent être pris en compte. C’est le cas de la Garantie d’Intervention (GI) et de la Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) qui influencent directement la qualité de service perçue. Une GI assure l’intervention d’un technicien, tandis qu’une GTR engage sur la remise en service effective dans un délai précis. À cela s’ajoutent des éléments complémentaires tels que l’attribution d’une IP fixe ou la mise en place d’outils de supervision.

Fibre mutualisée FTTH

Performance attendue

La fibre mutualisée FTTH (Fiber To The Home) offre un accès très haut débit qui peut atteindre 1 Gbit/s descendant et environ 800 Mbit/s montant. Cependant, il s’agit d’un débit asymétrique et non garanti. En pratique, les entreprises partagent la même infrastructure avec d’autres abonnés, ce qui entraîne des variations de qualité selon la saturation du réseau. La latence peut alors s’avérer plus élevée et moins prévisible avec un impact direct sur la fluidité des applications sensibles.

Scénarios adaptés

La FTTH représente une solution intéressante pour les structures qui n’exploitent pas d’applications critiques. Elle répond aux besoins de petits sites, agences ou bureaux secondaires qui doivent rester connectés sans exiger un niveau de service premium. Elle s’avère adaptée aux usages bureautiques, à la navigation internet, à l’accès à des solutions cloud légères ou à des outils collaboratifs standards.

Fibre dédiée FTTO

Garanties de service

La fibre dédiée FTTO (Fiber To The Office) s’adresse aux entreprises dont l’activité ne peut tolérer d’interruption. Contrairement à la fibre mutualisée, elle fournit un débit symétrique et garanti allant de quelques mégabits à plusieurs gigabits par seconde. Ce niveau de service assure une qualité de connexion indispensable aux applications qui génèrent beaucoup d’échanges de données.

La FTTO s’accompagne généralement d’une GTR de quelques heures, qui engage le fournisseur sur la remise en service dans un délai contractuel. Des options comme la protection anti-DDoS viennent renforcer la fiabilité de la connexion et sécuriser les processus stratégiques.

Résilience

Au-delà des garanties de service, la fibre FTTO se distingue par sa capacité à intégrer des solutions de continuité. Les entreprises peuvent opter pour une double adduction afin de réduire le risque de coupure totale. Cette configuration se combine souvent avec un back-up 4G ou 5G qui prend automatiquement le relais en cas de défaillance du lien principal.

Le choix entre fibre mutualisée FTTH et fibre dédiée FTTO dépend des usages, du niveau de criticité des activités et des garanties attendues. Si la FTTH répond à des besoins standards, la FTTO s’impose pour les environnements stratégiques où performance, fiabilité et continuité de service sont indispensables.