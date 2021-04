29 mars 2021 à 06h00 par Philippe | 01 avril 2021 à 08h39

Comment choisir l'offre de forfaits mobile qui vous convient ?

Le téléphone portable est un appareil du quotidien. Il nous permet de rester connectés avec le monde partout et à tout moment. Que ce soit pour travailler, communiquer, tisser des liens ou pour nous distraire, il nécessite l’utilisation de forfaits mobile. Si vous désirez changer votre offre actuelle ou si c’est la première fois que vous voulez souscrire à une offre, il est important de faire le bon choix. Certains critères vous permettront d’y arriver. Nous vous invitons à découvrir comment choisir l’offre de forfaits mobiles.

Choisir un réseau mobile de qualité et définir vos besoins

Avant de choisir un forfait mobile, il faut s’assurer que votre smartphone est en bon état. Sinon, pensez à le réparer ou à le changer. Dans ce cas, il est vrai que vous ferez face à une dépense à laquelle vous ne vous étiez pas préparé, mais vous pouvez choisir parmi les nombreuses assurances smartphone pour effectuer moins de dépense.

Maintenant, pour choisir le bon forfait mobile, il faut déjà avoir le bon opérateur de réseau. Sur le marché, vous trouverez plusieurs opérateurs de réseau, avec des offres toutes aussi différentes les unes que les autres. Parmi les meilleurs opérateurs, nous pouvons quand même compter les réseaux Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile. Une fois que vous aurez choisi votre opérateur, vous devez bien définir vos besoins pour le choix des forfaits.

En effet, le choix du forfait mobile dépendra de vos usages. Si vous utilisez plus internet, vous aurez besoin d’un forfait avec une bonne couverture réseau, soit la 4G ou la 5G. Il en est de même en ce qui concerne la fréquence à laquelle vous effectuez des appels dans le pays ou à l’internationale.

Vous devrez également tenir compte de l’utilisateur du téléphone. Il peut tout à fait s’agir d’une première souscription pour votre enfant. Il faut donc une offre de forfait mobile adaptée. Il est aussi essentiel de prendre en compte les prix. Il existe chez certains opérateurs des offres spéciales et promotionnelles. Prenez en compte tous les paramètres.

Recourir à un comparateur de forfaits

Vous pouvez passer par un comparateur pour trouver l’offre adéquate. Il s’agit d’une option simple, rapide et efficace. Vous avez une tonne de comparateurs disponibles sur internet. Vous pouvez passer par Mezabo par exemple, ou encore Ariase, Monpetitforfait, Bemove, et j'en passe... Le comparateur vous permet de rapidement trouver les meilleures offres de forfaits mobiles, dans toutes les gammes de prix.

Par leur biais, vous obtenez une sélection détaillée des offres et des opérateurs mobile et internet qui les proposent. Vous pourrez facilement éplucher la liste et retrouver celle qui vous correspond. Choisir une offre devient de plus en plus facile par ce moyen. Il vous suffit de choisir un site de comparateur sécurisé et fiable. Vous pourrez faire le choix de votre forfait plus sereinement.

Enfin, dernière question mais non des moindres : devez-vous succomber à la 5G ? Depuis maintenant quelques mois ou quelques semaines (c'est selon, en fonction des opérateurs mobiles), la 5G est déployée un peu partout en France. Bien que pas encore active dans toutes les villes Française, la nouvelle technologie de communication qui succède à la 4G est déjà bien implanté. Alors, devez-vous pour autant succomber à la 5G dès maintenant ? Très franchement, cela dépend de votre budget ! Les forfaits mobiles 5G sont pour l'instant plus chers que leurs homologues en 4G et 4G+, sauf chez Free Mobile qui est le seul opérateur à proposer la 5G au même prix que la 4G.

Enfin, gardez en tête que la 5G est bien plus rapide et consomme donc votre enveloppe de data web bien plus rapidement que ne le ferait la 4G ou 4G+. Ainsi, si vous succombez à la 5G vous devrez obligatoirement souscrire à un forfait mobile avec beaucoup plus de gigas disponibles chaque mois. Heureusement, les opérateurs télécoms commencent à sortir des forfaits mobiles avec 200 go, voire même pour certains des forfaits avec 5G illimités.