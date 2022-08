11 août 2022 à 00h15 par Philippe | 15 août 2022 à 09h15

Comment choisir un smartphone ?

Les pixels, gigahertz et autres unités vous font regretter de ne pas avoir pris l'option physique au lycée ? Rassurez-vous, choisir un smartphone n'est pas si compliqué. Il faut toutefois connaître les fonctions basiques : connectivité, puissance, mémoire. Voici le guide complet pour ne pas se tromper.

1. Quel usage allez-vous en faire ?

Pour un usage simple et basique : téléphoner, envoyer des sms et naviguer sur le web, vous pouvez vous contenter d'un smartphone classique d'entrée de gamme.

Pour une utilisation plus pointue (photos et vidéos, stockage...), il faut viser plus haut, et donc revoir son budget à la hausse.

2. Quel système d'application ?

Pour faire simple, deux grands systèmes existent : Android et iOS. Le premier appartient à Google et vous donnera accès aux millions d'applications du Play Store. L'iOS, quant à lui, est rattaché à Apple et à tous ses produits dérivés (MacBook et autres appareils). Il compte lui aussi des millions d'applications disponibles sur l'Apple Store.

D’autres systèmes émergent (Windows Phone de Microsoft, par exemple), mais leur part de marché est assez faible.

3. Quelle connectivité ?

Même si la 4G est très largement répandue, couvrant l'ensemble du territoire national, la 5ème génération se fraye une place lentement mais surement. A terme, elle finira par remplacer sa prédécesseure. Aussi, et même si les smartphones nouvelle génération supporte la 4G, l'inverse n'est pas vrai. Au niveau du coût, sachez toutefois qu'un mobile 5G sera plus cher.

4. Quel processeur ?

C'est le point le plus important dans votre sélection et en même temps le plus difficile à comprendre. Le processeur, c'est la puissance de votre smartphone. Il se compose de cœurs qui vous permettent notamment de switcher d'une application à l'autre rapidement...Plus sa puissance en gigahertz (GHz) est importante, plus il a de cœurs, et mieux c'est.

La mémoire vive de vos applications mérite aussi d'être prise en considération. Une forte mesure en giga-octets vous garantira une navigation fluide (minimum 6 Go).

5. Quelle taille et quelle résolution pour mon écran ?

Pour ce qui est du critère de la taille, cela dépend vraiment des préférences de chacun, voire même de son propre confort visuel. Sachez qu'un écran mesure généralement entre 4 et 6 pouces, soit entre 10,16 et 15,24 cm de diagonale. Plus votre écran est grand, plus vous vous rapprochez de la tablette, et plus puissante doit être sa résolution. Celle-ci va, dans l'ordre qualitatif croissant, de l'écran HD, au full HD (et full HD+), à l'écran QHD (et QHD+). C'est en effet ce dernier qui contient le plus de pixels par pouces. Notre conseil : ne prenez pas d'écran en-dessous du full HD.

6. Quelle autonomie ?

Souvent négligée par les plus novices, l'autonomie de la batterie est pourtant un élément primordial pour peaufiner votre choix. Les applications tournent à plein régime, les photos, vidéos et messageries instantanées consomment beaucoup d'énergie. Véritable outil de travail pour les uns, agent social pour les autres, le smartphone de 2022 ne peut pas s'éteindre en cours de journée. Nous vous recommandons vivement d'exiger un minimum de 4000 mAh (milliampères/heure).

7. Quelle puissance pour l'appareil photo ?

Si vous ne deviez retenir que deux choses importantes, ce sont le nombre de mégapixels ainsi que le capteur (taille et ouverture). Si pour les deux premiers paramètres, vous pouvez partir du principe que plus leur chiffre est grand, plus ils sont puissants, c'est le contraire pour l'ouverture du capteur : plus le chiffre est petit après le sigle f/, plus l'ouverture est grande.

Pour conclure, il ne faut certes pas être un savant pour acquérir un smartphone, mais il faut bien cibler les critères de sélection et les comprendre. Cela vous aidera à filtrer l’innombrable choix du marché et à mieux cibler vos attentes ainsi que votre budget.