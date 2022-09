01 septembre 2022 à 00h15 par Philippe | 09 septembre 2022 à 10h31

Comment créer un bon flyer

Les flyers - ou prospectus - représentent un produit imprimé porteur d'un message clair, et sont souvent utilisés à toutes fins de marketing. Cependant, comment faire un bon flyer professionnel que les personnes que vous visez prendront le temps de lire ? Dans le présent article nous vous donnons quelques conseils pour vous aider dans votre démarche.

Comment créer un flyer de haute qualité ?

La première chose est de savoir choisir la bonne plateforme pour créer un flyer, comme Vista Create qui propose à ses utilisateurs un large choix de templates.

Les flyers sont une méthode de diffusion facile et économique pour faire passer votre message, cependant comment faire pour qu'un lecteur de flyer avec puisse le remarquer, le lire et agir en conséquence ? Nous vous proposons ci-après quelques pistes.

Rédigez un titre explicite

Un des éléments les plus importants du flyer réside dans le titre, qui permet de préciser son objectif. Cet intitulé a pour but de convaincre le destinataire de lire le reste du contenu.

Rédigez un titre précis en caractères gras au milieu de la feuille de papier. Savoir utiliser le caractère gras, les majuscules ainsi que les couleurs pour renforcer la lisibilité de l'information.

Ne vous compliquez pas la vie, formulez un titre de communication simple et clair, sans mots ni expressions compliqués.

Rédiger un contenu attractif et captivant

Les informations développent le titre et traduisent le message fondamental du flyer. Vous associez le texte principal à des images et vous invitez le lecteur à en découvrir davantage sur votre produit.

Retenez bien :

- Rédigez un pré-texte qui présente le titre de la brochure.

- Vous allez droit au but, en excluant les informations inutiles qui empêchent la compréhension de votre message.

- Utilisez les témoignages de clients existants, sans oublier d'indiquer leurs noms et prénoms ainsi que d'autres informations nécessaires pour garantir une plus grande légitimité.

- Mettez l'accent sur des mots clés individuels et écrivez en majuscules, par exemple " NOUVEAU" et " GRATUIT".

- Employez des mots comme "vous", "vous êtes" et "vous" de manière à vous adresser au lecteur et à lui donner un caractère plus personnel

- Structurez le contenu et utilisez en particulier des listes à puces.

- Employez des polices de caractères qui se démarquent

- Mentionnez vos coordonnées afin que les lecteurs intéressés puissent facilement vous contacter.

Tirez parti des avantages des couleurs

Notre goût pour les couleurs constitue un outil émotionnel très puissant, que nous possédons tous de par notre nature. De plus, c'est une excellente technique qui peut avoir un effet profond sur la façon dont les spectateurs réagissent à vos panneaux d'affichage. Ceci est dû au fait que chaque couleur provoque des sentiments différents chez les gens.

Cependant, le comportement des couleurs n'est pas toujours une science exacte et relève parfois de la simple expérience personnelle. Certaines lignes de conduite globales peuvent être adoptées par les professionnels du marketing. On dit par exemple de la couleur rouge un signe d'excitation et de vitalité. Cela explique pourquoi le rouge est très en vue dans les publicités destinées à promouvoir une importante réduction ou des produits à durée limitée.

On peut aussi citer en exemple le choix du vert pour donner un aspect de nature et de bien-être. Cela explique pourquoi la campagne de marketing pour les brochures des gymnases et des établissements de santé est axée principalement sur cette couleur.

Utilisez la bonne qualité de papier

Rappelez-vous que :

Le choix du type de papier influence de façon considérable le sentiment que procure le produit final. Si vous optez plutôt pour un papier sans revêtement, vous aurez davantage l'impression de travailler dans le respect de l'environnement, en étant proche de la nature et en ayant une certaine spontanéité. La finition du papier revêtu est plus appropriée pour les impressions avec de nombreuses illustrations.

Le design du flyer devra avant tout correspondre au style général de votre entreprise, et vous aurez besoin d'expérimenter les effets des différentes options de design.

Concrètement, des flyers plus simples, à fond blanc avec les principaux titres surlignés en rouge, fonctionnent souvent plus avantageusement, mais pas systématiquement.

Enfin, il faut savoir que les gens retiennent un dépliant avec des informations utiles et le gardent. Cependant, les informations essentielles ne peuvent être présentées de manière optimale.